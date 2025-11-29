Video | Pakar Ekonomi Amerika Jeffrey Sachs Kutuk Cengkaman Lobi Israel Terhadap Politik AS

News ID: 1755601

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam satu amaran yang disampaikan di podcast 'Judging Freedom', pakar ekonomi Amerika terkemuka, Profesor Jeffrey Sachs, menyatakan kepada pengacara Hakim Andrew Napolitano bahawa cengkaman lobi Israel terhadap politik Amerika adalah begitu "menakutkan" dan "mengerikan" sehingga berupaya menarik Amerika Syarikat ke dalam peperangan baharu. Komen Sachs itu mengetengahkan kebimbangan yang semakin meningkat mengenai pengaruh lobi dasar luar negara dan keupayaan mereka untuk membentuk penglibatan ketenteraan yang besar.