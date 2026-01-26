Dari Luar Jeriji, Penangkapan Aktivis Palestin di London Bukti Sokongan Tak Bertepi

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Polis Metropolitan London mengumumkan penangkapan sekumpulan penunjuk perasaan yang menyokong seorang banduan yang sedang mengadakan mogok lapar dari pergerakan "Palestine Action" semalam, Sabtu, semasa kehadiran mereka berhampiran Penjara Wormwood Scrubs di barat London.

Polis menyatakan bahawa mereka menahan beberapa orang demonstran di luar penjara dan meneruskan penangkapan selepas penunjuk perasaan enggan mematuhi arahan untuk meninggalkan kawasan itu. Penunjuk perasaan disyaki "menghalang kakitangan penjara daripada masuk dan keluar, serta mengugut pegawai polis."

Polis Metropolitan menjelaskan bahawa beberapa penunjuk perasaan berjaya memasuki kawasan yang dikhaskan untuk kakitangan penjara di salah satu bangunan, mengesahkan bahawa penangkapan dibuat atas suspek melakukan "kesalahan serius."

Rakaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan sekumpulan penunjuk perasaan melaungkan slogan di luar penjara dan memegang sepanduk sokongan, sementara klip lain mendokumentasikan sebahagian daripada mereka bergerak ke arah salah satu bangunan dan memasukinya.

Menurut maklumat yang ada, protes ini dianjurkan sebagai sokongan kepada banduan Omar Khaled, yang menurut kempen tersebut kini merupakan satu-satunya peserta yang sedang mengadakan mogok lapar dalam inisiatif "Banduan untuk Palestin."