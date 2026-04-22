Kapal Zionis Dan Penceroboh Ditahan, Iran Tunjukkan Siapa Bos Di Selat Ini

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul bait (ABNA): Pasukan Laut IRGC telah menahan kedua-dua kapal yang melakukan pelanggaran itu di Selat Hormuz.

Berdasarkan kenyataan rasmi Pasukan Laut IRGC, kedua-dua kapal tersebut telah dipindahkan pagi tadi ke perairan wilayah Republik Islam Iran untuk pemeriksaan kargo, dokumen, dan rekod.

Pasukan Laut IRGC mengumumkan bahawa bagi tujuan pengurusan Selat Hormuz secara pintar, kapal "MSC-FRANCESCA" milik rejim Zionis dan kapal "EPAMINODES" telah ditahan.

Iran telah memberi amaran sejak awal perang proksi ketiga bahawa mana-mana kapal yang membawa kepentingan Amerika Syarikat dan rejim Zionis akan ditahan.

Kenyataan IRGC menyatakan bahawa kapal EPAMINODES "tanpa kebenaran, dengan melakukan pelanggaran berterusan, memanipulasi sistem bantuan navigasi, dan membahayakan keselamatan maritim" cuba melintasi Selat Hormuz secara rahsia, tetapi telah dikesan dan ditahan hasil penguasaan risikan Pasukan Laut IRGC.

Pasukan Laut IRGC menegaskan bahawa "sebarang tindakan untuk mengganggu pelaksanaan undang-undang yang diisytiharkan oleh Republik Islam Iran bagi lalu lintas di Selat Hormuz dan aktiviti yang bercanggah dengan laluan selamat melalui laluan air strategik ini akan dipantau secara berterusan."