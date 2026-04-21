Amaran Bekas Menteri Israel: Kuasa Peluru Berpandu Iran Kini Di Tahap Lebih Tinggi

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Bekas Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman, memberi amaran bahawa Iran telah meningkatkan kualiti peluru berpandu balistiknya selepas perang Oktober lalu. Tehran menjadikan peluru berpandu mereka lebih tepat dan berkesan. Kejayaan Iran menyerang pangkalan Nevatim membuktikan Tehran kini mampu mencapai sasaran strategik Israel, menandakan fasa baru keupayaan ketenteraan Iran.

Lieberman menekankan adalah mustahil bagi Israel meramal dan mengosongkan semua kemungkinan sasaran Iran. Iran mampu memilih sasaran tidak dijangka dengan impak besar. Tehran terus memperhalusi keupayaannya dan kini boleh menyerang dengan ketepatan meningkat, memberikan kejutan strategik kepada musuh-musuhnya.

Dengan peningkatan ini, Lieberman memberi amaran Iran menjadi ancaman lebih serius dan sukar diatasi. Tehran boleh menyerang dengan impak lebih besar, memaksa Israel sentiasa bersiap sedia. Kenyataan ini mengakui Iran terus mengukuhkan keupayaan pertahanan dan serangan balasnya, menjadikannya lawan semakin tangguh.