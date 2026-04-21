Serangan Pintar Iran Terhadap Starlink, Alat Komunikasi Bertukar Menjadi Perangkap Pengesanan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam satu operasi keselamatan yang terancang rapi, media ketenteraan Iran mendedahkan bahawa sistem internet satelit Starlink sengaja diubah daripada alat komunikasi kepada perangkap perisikan.

Menurut naratif rasmi, internet seluruh negara di Iran sengaja dipotong pada fasa pertama operasi. Walau bagaimanapun, akses kepada Starlink dibiarkan aktif buat sementara waktu—berfungsi sebagai alat pengesanan. Dalam tempoh ini, pengguna rangkaian tersebut dipantau, dikenal pasti, dan disasarkan dengan langkah-langkah keselamatan seterusnya.

Pada fasa akhir, setelah proses pengenalpastian dan kawalan selesai, akses kepada Starlink dipotong sepenuhnya. Media ketenteraan Iran menggambarkan langkah itu sebagai operasi perisikan yang tepat yang membawa kesan langsung kepada kepentingan Elon Musk, serta infrastruktur komunikasi yang digunakan oleh Israel.