Sepanyol, Ireland dan Slovenia Mendesak Pergantungan Perjanjian Dengan Negara Haram Israel.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Tiga negara Eropah iaitu Sepanyol, Slovenia dan Ireland telah menuntut supaya penggantungan Perjanjian Kerjasama Kesatuan Eropah dengan rejim Zionis dipertimbangkan; satu permintaan yang menurut José Manuel Albares, Menteri Luar Sepanyol, dikemukakan sebelum mesyuarat menteri luar EU di Luxembourg. Tindakan ini dilakukan susulan peningkatan kritikan terhadap tindakan kejam dan gila perang Israel di rantau ini serta tekanan yang semakin meningkat untuk menyemak semula hubungan Brussels dengan Tel Aviv.

Ketiga-tiga negara ini dalam surat bersama kepada Kaja Kallas, ketua dasar luar EU, menuntut "semakan segera" terhadap reaksi Kesatuan Eropah terhadap perkembangan terkini. Surat tersebut menekankan keperluan untuk tindakan praktikal berhubung situasi di Lubnan serta pengesahan undang-undang di Israel yang menghalalkan hukuman mati terhadap rakyat Palestin.

Menteri Luar EU dijadualkan akan berkumpul pada 21 April (waktu tempatan) di Luxembourg untuk mempertimbangkan kemungkinan penggantungan perjanjian kerjasama dengan Israel. Perjanjian ini merupakan rangka utama hubungan politik dan ekonomi antara kedua-dua pihak, walaupun penggantungan sepenuhnya memerlukan konsensus semua 27 negara anggota.

Ireland dan Slovenia, bersama Sepanyol, menegaskan bahawa tindakan Israel di rantau ini, termasuk serangan terhadap orang awam dan usaha untuk melembagakan hukuman mati terhadap rakyat Palestin, merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap komitmen hak asasi manusia.