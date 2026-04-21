Video | Hipokrisi Naib Presiden AS Terpapar Jelas

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam kenyataan tegas hari ini berhubung rusuhan di Minneapolis, Naib Presiden AS menggariskan dasar toleransi sifar terhadap keganasan, dengan menyatakan bahawa rancangan mereka "sangat mudah": "Sebarang serangan ke atas pegawai polis akan dilawan dengan apa jua kekuatan yang diperlukan." Dia seterusnya menyatakan bahawa jika protes aman meningkat kepada tindakan seperti menyerbu gereja, pihak berkuasa akan bertindak "dengan sangat tegas" untuk melindungi hak rakyat untuk beribadat. Pendirian keras ini membezakan dengan jelas antara perhimpunan aman yang dilindungi perlembagaan dan tindakan agresif, menjanjikan kesan segera dan berat terhadap yang terakhir. Adakah dia telah lupa akan jenayah atau lebih tepat, pembunuhan yang dilakukan seorang pegawai ICE ke atas seorang ibu di Minneapolis? Di mana pegawai tersebut sehingga ini masih belum didakwa mahupun ditahan atas kejahatan yang telah dilakukannya.