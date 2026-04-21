Puluhan Ditahan, Iran Dibela Di Washington

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Puluhan veteran dan ahli keluarga tentera yang membantah perang ke atas Iran telah ditahan oleh Polis Capitol AS pada hari Isnin selepas mereka menduduki Bangunan Pejabat Cannon House di Washington, DC.

Sekurang-kurangnya 62 orang telah ditahan semasa demonstrasi itu, yang dianjurkan oleh beberapa kumpulan veteran termasuk About Face, Center on Conscience and War (CCW), Veterans For Peace, Common Defense, Fayetteville Resistance Coalition, Military Families Speak Out dan 50501 Veterans, lapor The Hill.

Para penunjuk perasaan berdiri di tengah-tengah rotunda Cannon sambil memegang bunga tulip merah, yang bertujuan untuk menghormati rakyat Iran yang terbunuh akibat serangan AS, dan membentangkan sepanduk yang bertulis "Hentikan Perang ke atas Iran." Mereka juga mengadakan upacara melipat bendera yang bertujuan melambangkan 13 tentera AS yang setakat ini telah terkorban dalam perang tersebut, sambil melaungkan slogan anti-perang sebelum diikat dengan zip-tie oleh polis dan dibawa pergi, menurut video yang dimuat naik di media sosial.

Dalam satu kenyataan, CCW menyatakan bahawa para penunjuk perasaan menuntut Speaker Dewan AS Mike Johnson (R-La.) bertemu dengan mereka untuk menerima bendera yang telah dilipat dan berikrar untuk tidak terus membiayai perang tersebut, yang bermula pada 28 Februari.

Polis Capitol AS tidak segera menjawab permintaan untuk komen mengenai jumlah sebenar mereka yang ditangkap.

Antara yang ditangkap ialah Pengarah Eksekutif CCW Mike Prysner, seorang veteran Perang Iraq, yang menyifatkan konflik itu sebagai "sudah sangat tidak popular" dan "satu krisis untuk pentadbiran Trump."

"Perang yang saya dihantar untuk meragut ribuan nyawa rakyat Amerika dan sejuta rakyat Iraq secara tidak bermakna," kata Prysner dalam satu kenyataan sebelum penangkapannya. "Seperti veteran lain yang bersama saya di sini hari ini, saya telah menghabiskan dua dekad yang lalu dengan hasrat saya dapat memutar balik masa dan enggan pergi. Anggota tentera mempunyai peluang itu sekarang."

Beliau juga menegaskan bahawa keberatan hati nurani adalah hak sah anggota tentera, "dan kami mempunyai kaunselor profesional yang akan berjuang untuk memastikan anda diluluskan dan dihalang daripada dihantar ke medan perang."

Gencatan senjata dua minggu dalam perang pencerobohan AS-Israel ke atas Iran dijadualkan tamat pada hari Rabu, dengan Presiden AS Donald Trump menolak lanjutan dan menyeru Iran untuk menandatangani perjanjian dengan Washington.