Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Amerika Syarikat telah selesai menarik diri secara rasmi daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), kira-kira setahun selepas memulakan proses keluar. Langkah ini memutuskan hubungan multilateral utama AS dalam isu kesihatan global.

Seorang pegawai kanan Kementerian Kesihatan AS mengkritik WHO, menyatakan agensi itu telah "menyimpang dari misi terasnya." Pegawai itu mendakwa WHO bertindak menentang kepentingan AS dalam melindungi kesihatan awam rakyat Amerika. Kritikan ini mencerminkan aduan lama Washington terhadap pengendalian pandemik WHO.

Proses keluar bermula setahun lalu, didorong oleh tuduhan WHO terlalu tunduk kepada negara tertentu. Walaupun keluar secara rasmi, pegawai AS mungkin terus bekerjasama dengan WHO dalam isu-isu tertentu. Namun, pemergian AS, penyumbang kewangan terbesar WHO, boleh melumpuhkan agensi itu dalam menangani krisis kesihatan global akan datang.