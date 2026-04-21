Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ahli ekonomi dan penganalisis dasar awam Amerika yang terkemuka, Jeffrey Sachs, telah mengkritik keras negara-negara Eropah, terutamanya Denmark, kerana kesetiaan buta mereka terhadap Amerika Syarikat dan Israel, sambil memberi amaran bahawa masalah semasa Denmark mengenai Greenland adalah akibat langsung daripada pengkhianatan masa lalunya terhadap Iran.

Dalam satu siri kenyataan, Sachs menuduh negara-negara Eropah secara konsisten mengikuti pimpinan Washington dalam setiap isu. Dia merujuk secara khusus kepada kesudahan serangan Israel ke atas Iran, dengan menyatakan bahawa daripada mengutuk Israel, negara-negara Eropah secara kolektif memberi amaran kepada Iran supaya menunjukkan kekangan. "Orang Eropah adalah pengikut Amerika Syarikat dalam setiap tindakan," kata Sachs, menyatakan rasa kecewa terhadap piawaian ganda yang dikenakan ke atas Iran berbanding Israel.

Mengimbau pertemuan lalu, Sachs mendedahkan bahawa dia pernah berdepan dengan duta Denmark, bertanya mengapa Denmark gagal mengakui realiti bahawa Israel telah menyerang Iran, dan sebaliknya memilih untuk memberi nasihat kepada Tehran. "Saya memberitahu duta Denmark, Israel yang menyerang Iran, tetapi mengapa anda tidak menunjukkan fakta ini sebaliknya memberi nasihat kepada Iran?" kata Sachs. Menurutnya, duta tersebut meninggalkan bilik tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebagai jawapan. Sachs menggambarkan sikap berdiam diri ini sebagai lambang keengganan Eropah untuk mempertanggungjawabkan Israel atas tindakannya.

Sachs kemudian menghubungkan secara langsung tingkah laku Denmark pada masa lalu dengan krisis semasanya mengenai Greenland. "Sekarang orang Denmark yang sama ini terperangkap dalam isu Greenland, yang merupakan situasi yang tragis," katanya. Sarjana itu menyiratkan bahawa ketundukan Denmark kepada dasar luar AS telah menjadikannya terdedah apabila pentadbiran Trump mula mengejar tuntutan wilayah ke atas Greenland, sebuah wilayah autonomi Kerajaan Denmark, secara agresif. Sachs menyimpulkan bahawa kegagalan Denmark untuk berdiri di atas prinsip mengenai Iran kini telah kembali menghantui mereka, kerana mereka mendapati diri mereka ditinggalkan oleh kuasa-kuasa yang pernah mereka ikuti.