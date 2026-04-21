Pakar PB: Perjanjian Perdagangan Dengan Israel Harus Digantung Serta Merta

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pakar PBB pada hari Isnin menyeru EU supaya menggantung dengan segera perjanjian perdagangannya dengan Israel, menyatakan ia adalah "langkah minimum yang diperlukan" di bawah undang-undang antarabangsa berdasarkan dakwaan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan sebelum mesyuarat para menteri luar EU di Luxembourg pada hari Selasa, para pakar tersebut berkata Perjanjian Persatuan EU-Israel harus digantung sepenuhnya kerana Israel terus menerima akses keutamaan ke pasaran Eropah meskipun terdapat "pelanggaran hak asasi manusia yang didokumentasikan dengan baik yang telah meningkat menjadi jenayah kekejaman, termasuk genosid."

"Eropah berdepan ujian moral yang jelas, apabila Menteri Luar mereka bertemu di Luxembourg esok, 21 April, untuk mempertimbangkan penggantungan, sepenuhnya atau sebahagian, Perjanjian ini," kata para pakar itu dalam kenyataan tersebut.

"EU tidak boleh secara kredibel mendakwa menegakkan hak asasi manusia sambil mengekalkan perdagangan keutamaan dengan sebuah Negara yang kelakuannya telah didapati oleh pelbagai badan antarabangsa sebagai genosid, jenayah terhadap kemanusiaan, dan jenayah perang," tambah mereka.

Para pakar itu menyatakan bahawa Inisiatif Warganegara Eropah yang menyeru penggantungan perjanjian tersebut telah mengumpul lebih daripada 1 juta tandatangan.

Mereka juga merujuk kepada keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) dan waran tangkap yang dikeluarkan oleh mahkamah tertinggi PBB terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan bekas Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

"Penggantungan sepenuhnya bukanlah perkara budi bicara politik tetapi satu keperluan undang-undang yang menjadi tanggungjawab Kesatuan Eropah," kata para pakar itu dalam kenyataan tersebut.