Tehran Tidak Akan Berunding Di Bawah Ancaman

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Duta Besar Iran di Pakistan, merujuk kepada perkembangan berkaitan rundingan yang mungkin berlaku antara Iran dan Amerika Syarikat di Islamabad, menyatakan: "Ini adalah satu kebenaran yang diketahui bahawa sebuah negara dengan tamadun yang besar, tidak akan pernah berunding di bawah ancaman dan tekanan."

Amiri Moghaddam menyifatkan pendekatan Republik Islam Iran ini mempunyai asas-usul yang kukuh, Islamik, dan berlandaskan keyakinan agama.

Duta Besar Iran juga menegaskan: Tehran mengharapkan pihak lawan memahami realiti ini dan menjauhi pendekatan yang berasaskan tekanan.

Kenyataan ini dibuat ketika pusingan kedua rundingan di Islamabad masih lagi tidak jelas, dan pelbagai laporan berbeza mengenai masa serta tahap rundingan tersebut telah disiarkan.

Para pegawai Iran, termasuk "Mohammad Baqer Qalibaf" yang hadir dalam pusingan pertama rundingan, mengumumkan: Sekiranya pendekatan ancaman Amerika Syarikat diteruskan, mereka bersedia sepenuhnya untuk mengeluarkan 'kad-kad baru' mereka di medan perang.