Rakyat Amerika Bimbang Tentang Kestabilan Mental dan Emosi Trump

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul bait (ABNA): Satu kajian baharu mendedahkan bahawa hanya 26% rakyat Amerika menganggap Presiden Donald Trump sebagai individu yang "seimbang", menimbulkan tanda bahaya di tengah-tengah ketegangan geopolitik yang sedang berlaku dan perang terhadap Iran.

Kajian Reuters/Ipsos, yang dijalankan selama enam hari dan berakhir pada 20 April, menunjukkan bahawa dengan latar belakang pencerobohan ketenteraan terhadap Iran dan pertukaran kata-kata hangat dengan Paus, penarafan kelulusan Trump kekal pada paras terendah dalam sejarah, kerana ramai rakyat menyatakan keraguan tentang perangai dan kelakuannya.

Kajian itu juga menunjukkan bahawa hanya 36% rakyat Amerika menyokong prestasi kepresidenan Trump, angka yang tidak berubah daripada bulan sebelumnya.

Kajian itu menunjukkan peningkatan kebimbangan dalam kalangan rakyat Amerika, termasuk sebahagian besar pangkalan Republikan Trump sendiri, yang mula secara terbuka mempersoalkan kestabilan emosinya berikutan beberapa siri kenyataan bernada provokasi dan tingkah laku yang tidak menentu.

Data itu juga mendedahkan perpecahan dua parti yang jelas; manakala 53% Republikan masih menganggap Trump seimbang, hanya 7% Demokrat yang berkongsi pandangan ini.

Pentadbiran Trump telah menghadapi penelitian yang semakin meningkat berikutan pencerobohan haram AS-Israel terhadap Iran, yang telah mencetuskan kenaikan harga gas di dalam negara.