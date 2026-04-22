Darah Anak-Anak Kembali Tumpah, Rejim Zionis Bunuh Beberapa Warga Palestin Termasuk Dua Kanak-Kanak di Tebing Barat

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul bait (ABNA): Pasukan dan penempatan Zionis, dalam satu siri serangan berasingan, telah membunuh beberapa warga Palestin, termasuk dua kanak-kanak, di Tebing Barat yang diduduki.

Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan pada hari Selasa, Kementerian Kesihatan Palestin menyatakan bahawa sekurang-kurangnya dua orang terbunuh oleh tembakan tentera pendudukan Zionis di bandar al-Mughayyir, timur Ramallah, termasuk seorang kanak-kanak, dan tiga lagi cedera.

Kementerian itu mengenal pasti dua yang terbunuh di al-Mughayyir sebagai Aws Hamdi al-Naasan, 14 tahun, dan Jihad Marzouq Abu Naim, 32 tahun.

Di Jenin, di utara Tebing Barat, kementerian itu menyatakan bahawa Raja Fadel Baitawi, 49 tahun, meninggal dunia akibat luka-luka yang dialami dari tembakan tentera Zionis semasa serbuan sebelumnya di bandar itu.

Di bandar al-Khalil, selatan Tebing Barat, Mohammed Majdi al-Jaabari, 16 tahun, terbunuh setelah dilanggar oleh kenderaan yang dipandu oleh seorang penempatan Zionis.

Penduduk tempatan dan saksi mata mengatakan bahawa pemandu Zionis itu melanggar remaja tersebut ketika dia berada di sebuah jalan di bandar itu, membunuhnya di tempat kejadian.

Satu siri pertempuran ganas tercetus di al-Mughayyir selepas penempatan Zionis memasuki pinggir bandar dan melepaskan tembakan ke arah penduduk, mengakibatkan dua maut dan lain-lain cedera.

Kampung itu telah dikepung oleh tentera Zionis sejak hari Ahad selepas serangan oleh penempatan Zionis, yang membawa kepada konfrontasi.

Keganasan oleh pasukan dan penempatan Zionis semakin meningkat di seluruh Tebing Barat yang diduduki sejak Oktober 2023, ketika Israel melancarkan perang pembunuhan beramai-ramai di Semenanjung Gaza yang terkepung.

Pada bulan Mac, penempatan Zionis melakukan 497 serangan terhadap rakyat Palestin dan harta benda mereka di Tebing Barat yang diduduki, membunuh sembilan orang.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Tebing Barat telah membunuh sekurang-kurangnya 1,154 rakyat Palestin dan mencederakan kira-kira 11,750 orang.

Serbuan tentera Israel juga telah membawa kepada hampir 22,000 tangkapan di seluruh wilayah yang diduduki sejak itu.