Video | Serangan Siber di Israel Siar Lafaz Takbir dan Ayat Quran di Skrin Awam

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Satu serangan siber yang luar biasa mensasarkan skrin digital di perhentian bas di seluruh Israel, menyiarkan mesej termasuk lafaz takbir ("Allahu Akbar"), ayat-ayat dari Quran, dan audio yang menyerupai suara jurucakap tentera Hamas. Kejadian yang berlangsung selama beberapa minit itu menyebabkan panik dan kekeliruan dalam kalangan rakyat Israel, dengan pengguna media sosial menggambarkan gangguan itu sebagai "belum pernah berlaku." Agensi keselamatan Israel dilaporkan terpaksa campur tangan sebagai tindak balas kepada serangan siber tersebut.