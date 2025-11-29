Video | Penduduk Syria Bakar Bendera Israel di Damsyik

News ID: 1755640

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam protes membara di Damsyik, rakyat Syria membakar bendera Israel sebagai membantah serangan terbaharu Israel ke atas negara mereka. Aksi pembakaran bendera ini menyaksikan ribuan penduduk berkumpul sambil melaungkan slogan mengecam keganasan rejim Zionis. Kejadian ini berlaku berikutan serangan udara Israel semalam yang mengorbankan lebih sedozen penduduk awam di wilayah Damascus. Pihak berkuasa Syria melaporkan serangan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan negara yang serius, manakala Israel mendakwa ia mensasarkan posisi tentera Iran.