Video | Dua Aktivis Palestin Diculik di Tebing Barat

News ID: 1755641

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dua aktivis solidariti Palestin telah diculik di kampung Tuwani, Tebing Barat selatan oleh peneroka haram Israel dari petempatan Haram Havat Maon yang menyamar dalam seragam tentera Israel. Peneroka tersebut memintas aktivis-aktivis ini di jalan raya awam dengan mengacukan senapang sebelum merampas kunci kereta mereka. Tentera Israel yang tiba di lokasi kemudiannya memborgol, menutup mata, dan membawa kedua-dua aktivis tersebut ke lokasi tidak diketahui dengan kenderaan tentera, meskipun mereka tidak melakukan sebarang kesalahan.