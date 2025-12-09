Video | Serangan Pesawat Tempuh Rejim Zionis ke Selatan Lubnan

News ID: 1759486

Serangan udara terbaru oleh pesawat tempur Israel telah dilancarkan ke atas beberapa kawasan di selatan Lubnan, terutamanya di pergunungan Jabl al-Tuffah, Dataran Rumien, dan perkampungan Blida-Jbaa, yang didakwa sebagai sebahagian daripada kempen ketenteraan terhadap Hezbollah. Tiada laporan rasmi mengenai korban atau kerosakan setakat ini, dan serangan ini dilihat sebagai kesinambungan ketegangan sempadan antara Israel dan Hezbollah selepas gencatan senjata yang dimeterai pada 28 November.