Trump | Saya Sudah Lelah Menunggu

Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA): Kita telah dimaklumkan bahawa Trump telah memanggil dan menjemput pihak Iran dan Amerika berusaha sedaya upaya demi meyakinkan Iran supaya duduk di meja negosiasi mengenai dan bincang tentang program nuklear mereka, bahkan Witkoff juga pernah berdialog dengan Menteri Luar Negeri Iran, Sayyed Abbas Eraqchi.

Namun malam ini, kami melaporkan bahwa Trump dalam beberapa percakapan terakhirnya mengatakan: “Saya sudah penat.”

Maknanya, jika Iran ingin datang dan bernegosiasi, mereka bakal dialukan, tetapi AS tidak akan mengambil inisiatif lagi untuk memohon agar mereka datang untuk berunding. Jika mereka ingin membuat perjanjian program nuklear yang dimiliki, pintu perundingan tetap terbuka, tetapi dari pihak AS, masalah ini dianggap sudah selesai. AS tidak akan lagi berupaya menarik mereka ke meja perundingan. Menariknya, hampir kesemua rundingan yang telah dipersetujui kedua-dua negara ini, hanya pihak AS yang sentiasa melanggar syarat-syarat perjanjian sehingga mana bukan lagi suatu isu di mata orang Iran untuk turut ikut serta dalam rundingan ini kerana sikap pengkhianat AS yang jelas.

Sebagai peringatan, syarat Amerika Syarikat tetap sama di mana di dalam setiap kesepakatan nuklear, tingkat pengayaan uranium harus ditamatkan serta merta, artinya tidak boleh ada pengayaan uranium sama sekali. Ini satu kondisi yang tidak logik kerana Iran mempunyai hak pengayaan uranium seperti mana-mana negara lain bahkan pihak IAEA juga telah membuat pelbagai pemeriksaan yang secara jelas menunjukkan Iran tidak melanggar mana-mana undang-undang atau garis merah.

Sementara itu, Trump secara tersembunyi tetap berharap agar tekanan dari negara-negara Eropah, yang mengancam akan meletakkan sekatan ekonomi berat mulai bulan Ogos ke atas Iran jikalau mereka memilih untuk terus untuk berdiam diri, akan mendorong Iran membuka kesepakatan baru.

Namun, menurut sumber kami, Trump dalam beberapa hari terakhir telah memutuskan: "Saya tidak akan memohon lagi agar Iran duduk di meja perundingan. Jika mereka mahu, mereka tahu syarat-syarat saya. Biarkan mereka datang dan atur pertemuan sendiri."