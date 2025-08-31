Pemimpin Revolusi: Mereka Gembirakan Negara Menjadi Juara Bola Tampar Dunia

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Berikutan kebanggaan pasukan bola tampar remaja negara kita memenangi kejuaraan dunia, Ayatollah Khamenei melahirkan rasa terima kasihnya kepada anak-anak negara Iran dalam satu perutusan.

Teks mesej Pemimpin Revolusi Islam adalah seperti berikut:

Dengan nama Yang Maha Kuasa

Juara bola tampar muda yang dihormati, anda telah menggembirakan hati negara Iran dengan permainan anda yang bagus. Terima kasih semua.

Seyyed Ali Khamenei

1404/6/9

🏐 Pasukan bola tampar remaja kebangsaan Republik Islam Iran yang telah mara ke peringkat akhir pertandingan dengan memenangi 8 kemenangan berturut-turut pada peringkat awal dan kalah mati, menjadi juara Kejohanan Bola Tampar Bawah 21 Tahun Lelaki Dunia buat kali ketiga dengan menewaskan Itali 3-1.