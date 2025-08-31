  1. Home
Pemimpin Revolusi: Mereka Gembirakan Negara Menjadi Juara Bola Tampar Dunia

Pemimpin Revolusi: Mereka Gembirakan Negara Menjadi Juara Bola Tampar Dunia

Pasukan bola tampar remaja Iran memenangi gelaran kejuaraan buat kali ketiga dengan memenangi perlawanan akhir Kejohanan Dunia dan mengalahkan Itali. Pemimpin Revolusi Islam, Ayatollah Khamenei, menyatakan rasa terima kasih dan penghargaannya kepada wira muda ini dalam satu perutusan.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Berikutan kebanggaan pasukan bola tampar remaja negara kita memenangi kejuaraan dunia, Ayatollah Khamenei melahirkan rasa terima kasihnya kepada anak-anak negara Iran dalam satu perutusan.

Teks mesej Pemimpin Revolusi Islam adalah seperti berikut:

Dengan nama Yang Maha Kuasa
Juara bola tampar muda yang dihormati, anda telah menggembirakan hati negara Iran dengan permainan anda yang bagus. Terima kasih semua.

Seyyed Ali Khamenei
1404/6/9

🏐 Pasukan bola tampar remaja kebangsaan Republik Islam Iran yang telah mara ke peringkat akhir pertandingan dengan memenangi 8 kemenangan berturut-turut pada peringkat awal dan kalah mati, menjadi juara Kejohanan Bola Tampar Bawah 21 Tahun Lelaki Dunia buat kali ketiga dengan menewaskan Itali 3-1.

