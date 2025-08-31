Pemimpin Revolusi: Mereka Gembirakan Negara Menjadi Juara Bola Tampar Dunia

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Berikutan kebanggaan pasukan bola tampar remaja negara kita memenangi kejuaraan dunia, Ayatollah Khamenei melahirkan rasa terima kasihnya kepada anak-anak negara Iran dalam satu perutusan.
Teks mesej Pemimpin Revolusi Islam adalah seperti berikut:
Dengan nama Yang Maha Kuasa
Juara bola tampar muda yang dihormati, anda telah menggembirakan hati negara Iran dengan permainan anda yang bagus. Terima kasih semua.
Seyyed Ali Khamenei
1404/6/9
🏐 Pasukan bola tampar remaja kebangsaan Republik Islam Iran yang telah mara ke peringkat akhir pertandingan dengan memenangi 8 kemenangan berturut-turut pada peringkat awal dan kalah mati, menjadi juara Kejohanan Bola Tampar Bawah 21 Tahun Lelaki Dunia buat kali ketiga dengan menewaskan Itali 3-1.
