Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Bekas ketua perisikan “Israel” di Syria dan Lubnan, Kolonel Simpanan Jack Neriya, memberi amaran terhadap pertaruhan terhadap apa yang disebutnya sebagai “ilusi bahawa Hezbollah telah dilemahkan,” menegaskan bahawa, “Kumpulan itu telah membina semula keupayaan ketenteraannya dan tidak berniat untuk melepaskan senjata.”

Dalam temu bual televisyen, Neriya berkata, "Sejak November, Hezbollah telah menyusun semula barisannya, menyambung semula pembuatan dron dan senjata lain, dan mengesahkan komitmen tegasnya kepada dunia."

Beliau menyatakan bahawa kemunculan umum Setiausaha Agung Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, dalam pakaian ketenteraan menandakan haluan meningkat, yang datang, menurut kolonel "Israel", di tengah-tengah ketegangan yang meningkat antara Lubnan dan Amerika Syarikat.

Mengenai Syria, Neriya menyerlahkan pengesahan pegawai "Israel" tentang rundingan berterusan yang bertujuan untuk mencapai perjanjian keselamatan sebelum akhir September. Dia menjelaskan bahawa "Damascus sedang mencari kembali ke sempadan 1974 dan menjamin ketenangan di sepanjang hadapan selatan."

Dia menambah bahawa Israel berusaha untuk menstabilkan barisan Syria, mengambil kira kehadiran musuh bersama: "Iran dan Hezbollah," mencerminkan kenyataan oleh ketua peralihan Syria Ahmad al-Sharaa, yang pernah berkata bahawa "Syria dan Israel mempunyai musuh bersama, dan kita boleh memainkan peranan penting dalam keselamatan serantau."

Dalam konteks ini, Neriya menyeru untuk "merebut peluang politik bagi mencapai pemahaman keselamatan di sepanjang sempadan Syria."

Ini berlaku ketika delegasi AS, yang diketuai oleh utusan AS Tom Barrack, ingin meneruskan rancangannya untuk melucutkan senjata Hezbollah dalam pertemuan dengan Presiden Lubnan Joseph Aoun.