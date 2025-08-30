Adakah Donald Trump Sudah Mati?

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pada 30 Ogos 2025, hashtag #TrumpIsDead mula menjadi sohor kini di seluruh platform media sosial, terutamanya X, menyebabkan spekulasi meluas tentang kesihatan Presiden AS Donald Trump.

Aliran ini bertepatan dengan pemadaman strim langsung rasmi Rumah Putih yang tidak dijangka, yang memaparkan mesej yang menyatakan, "Nantikan - kami akan bersiaran langsung sebentar lagi."

Isu teknikal ini menambah bahan api kepada khabar angin yang semakin meningkat, dengan sesetengah pengguna menafsirkannya sebagai tanda kebimbangan terhadap kesejahteraan presiden.

Spekulasi itu semakin menjadi-jadi selepas Presiden Trump mengekalkan profil awam yang luar biasa rendah, memecah daripada corak biasa penampilannya yang kerap.

Pengguna media sosial mula berkongsi dakwaan dan video yang tidak disahkan, manakala kenyataan Naib Presiden JD Vance dalam temu bual dengan Amerika Syarikat hari ini, bertujuan sebagai komen rutin mengenai penggantian presiden, telah disalahtafsirkan sebagai pengesahan khabar angin.