Jerman Menyeru Rakyat Mereka Untuk Meninggalkan Iran

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Jerman telah memberitahu rakyatnya untuk meninggalkan Iran dan mengelak daripada pergi ke sana bagi mengelak daripada terjebak dalam tindakan membalas dendam oleh Teheran berhubung peranan Jerman dalam mencetuskan sekatan PBB ke atas Iran berhubung program nuklearnya.

Britain, Perancis dan Jerman pada Khamis melancarkan proses 30 hari untuk mengenakan semula sekatan PBB ke atas Iran berhubung program nuklearnya yang dipertikaikan, satu langkah yang mungkin mencetuskan ketegangan dua bulan selepas Israel dan Amerika Syarikat mengebom Iran.

“Memandangkan wakil kerajaan Iran telah berulang kali mengancam dengan akibat dalam kes ini, ia tidak boleh diketepikan bahawa kepentingan dan rakyat Jerman akan terjejas oleh tindakan balas di Iran. Pada masa ini, Kedutaan Jerman di Tehran hanya boleh memberikan bantuan konsular terhad" ” kata kementerian luar dalam satu kenyataan yang disiarkan di laman webnya pada Khamis.

