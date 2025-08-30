Boikot Memaksa Pengendali KFC Timur Tengah Americana Beralih Jenama

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Keuntungan bersih setahun penuh di syarikat itu jatuh hampir 40 peratus kepada $159 juta tahun lepas, apabila pengguna di rantau itu menolak kedai makan dan produk berkaitan AS berhubung sokongan Washington terhadap Israel semasa perang di Gaza.

"Saya tidak menyalahkan mereka kerana emosi mereka" kata pengerusi Americana dan pemegang saham terbesar bersama Mohamed Alabbar dalam wawancara Financial Times.

Dia menambah bahawa boikot itu telah mendorong syarikat itu untuk mengurangkan kos serta mencari sasaran pengambilalihan tempatan baharu.

"Apabila situasi seperti itu berlaku, anda perlu memastikan bahawa anda cukup cekap sehingga anda boleh bertahan, justeru kami terpaksa mengetatkan tali pinggang," kata Alabbar.

Penumpuan jenama barat Americana telah menjadikannya terdedah kepada boikot pengguna, walaupun pemegang saham utamanya, termasuk dana kekayaan negara Arab Saudi, tidak berpangkalan di AS.

Alabbar, yang juga mengendalikan pemaju hartanah terbesar Dubai, Emaar, dan Dana Pelaburan Awam Arab Saudi telah bersama-sama memiliki pegangan majoriti dalam Americana sejak 2016.

Harga saham syarikat itu di pasaran Tadawul Arab Saudi, yang terbesar di rantau ini, turun 28 peratus sepanjang tahun lalu.

Pendapatan $1.22bn untuk enam bulan pertama 2025 meningkat pada tempoh yang sama tahun lalu tetapi lebih rendah sedikit daripada yang dicatatkan dua tahun lalu, walaupun syarikat itu kini mempunyai 361 lebih banyak cawangan berbanding pertengahan 2023.

Sebagai tindak balas kepada kejatuhan dalam jualan, Alabbar berkata kumpulan itu, yang mengendalikan 2,638 restoran, telah "banyak" mengurangkan kos pembelian dan bukannya memberhentikan kakitangan, tetapi "margin kami terjejas".

Dia menambah bahawa walaupun kesan boikot telah berkurangan, Americana masih mencari untuk mempelbagaikan. Keadaan itu "menguatkan kepercayaan kami bahawa kami perlu pergi dan memupuk dan membeli mungkin beberapa jenama Timur Tengah dan mengembangkannya", katanya.

Walaupun dia tidak menamakan syarikat tertentu, Alabbar berkata terdapat banyak restoran di seluruh wilayah yang boleh difrancaiskan dan dikembangkan.

"Kuwait mempunyai banyak jenama. Saudi, anda mempunyai barangan yang cantik. UAE, Mesir dan Lubnan."

Dia menambah bahawa tahap hutang yang rendah akan membolehkan syarikat untuk "menaikkan modal untuk pengembangan kami. Ini memberi kami ruang yang cukup untuk aktiviti M&A baharu."

Pasaran makanan segera Timur Tengah dan Afrika utara bernilai kira-kira $33bn, menurut syarikat analisis data Euromonitor International, dengan purata pertumbuhan tahunan hampir 9 peratus sejak 2020.

McDonald's adalah antara rangkaian makanan segera yang telah terjejas oleh boikot pengguna tetapi berkata pada Februari bahawa perniagaan Timur Tengahnya telah meningkat semula.