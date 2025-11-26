Dana Kebangsaan Kecerdasan Buatan Akan Ditubuhkan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Para wakil dalam mesyuarat terbuka Majlis Perundingan Islam (Parlimen Iran) hari ini (Rabu, 5 Azar) meluluskan dengan pindaan Perkara 13 laporan Suruhanjaya Perindustrian dan Perlombongan parlimen mengenai Pelan Kebangsaan Kecerdasan Buatan. Berdasarkan keputusan ini, bagi mengukuhkan sistem pembiayaan dalam bidang kecerdasan buatan di negara ini:

1. Dana Kebangsaan Pembangunan Kecerdasan Buatan ditubuhkan di bawah organisasi Kebangsaan Kecerdasan Buatan. Modal awal dana ditetapkan sebanyak sepuluh trilion (100,000,000,000,000) riyal melalui belanjawan tahunan negara dalam tempoh tiga tahun. Perlembagaan dana yang merangkumi badan pentadbir, tugas, kaedah kuasa, kaedah aktiviti, pengurusan dan penyeliaan dana akan diluluskan oleh Kabinet Menteri dalam tempoh tiga bulan selepas undang-undang ini berkuat kuasa, berdasarkan cadangan Organisasi Kebangsaan Kecerdasan Buatan.

Dana Inovasi dan Kemakmuran, dengan kelulusan lembaga pemegang amanah, dikehendaki memperuntukkan sekurang-kurangnya dua puluh peratus (25%) daripada sumber di bawah miliknya kepada Dana Kebangsaan Pembangunan Kecerdasan Buatan setiap tahun.

Nota Kaki: Selain peruntukan yang termaktub dalam belanjawan tahunan negara, sebarang sumbangan dan pelaburan daripada individu dan entiti undang-undang, serta syarikat subsidiari dan berkaitan kerajaan dan institusi awam bukan kerajaan kepada dana adalah dibenarkan.

2. Kerajaan dikehendaki memasukkan peruntukan yang diperlukan oleh Organisasi Kebangsaan Kecerdasan Buatan dalam belanjawan tahunan sebagai baris item yang berasingan dan bersesuaian dengan matlamat, program dan tugas yang termaktub dalam undang-undang ini.

3. Pelaburan yang dibuat oleh sektor swasta dan bukan kerajaan dalam bidang pembangunan keperluan infrastruktur kecerdasan buatan negara, termasuk infrastruktur pemprosesan, pembangunan algoritma dan pangkalan data, serta penubuhan makmal rujukan, dianggap menyumbang kepada peningkatan modal Dana Kebangsaan Pembangunan Kecerdasan Buatan dan tertakluk kepada Fasal "T" Perkara (11) Undang-undang Lonjakan Pengeluaran Berasaskan Pengetahuan yang diluluskan pada 1401/02/11.

4. Kerajaan dikehendaki memperuntukkan sekurang-kurangnya sepuluh peratus (10%) daripada peruntukan yang diluluskan untuk Kementerian Teknologi Maklumat dan Komunikasi setiap tahun, daripada sumber royalti dan bahagian kerajaan daripada pendapati pengendali komunikasi (seperti yang diperuntukkan undang-undang), kepada Dana Kebangsaan Pembangunan Kecerdasan Buatan. Peruntukan ini adalah untuk menyokong pembangunan keperluan infrastruktur kecerdasan buatan, termasuk pemerolehan peralatan pemprosesan, pemberian subsidi untuk perkhidmatan pemprosesan, menyokong penubuhan pengendali dan perusahaan permulaan dalam perkhidmatan pemprosesan, serta perbelanjaan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini, dalam rangka belanjawan tahunan.

5. Semua agensi pelaksana dikehendaki merancang supaya sumber dan peruntukan yang mereka perlukan untuk memenuhi tanggungjawab yang diberikan dalam bidang kecerdasan buatan, diambil kira dalam belanjawan tahunan dalam had peruntukan tahunan yang diluluskan.