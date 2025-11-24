Guy Pearce: Saya Benci Rakyat Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Guy Pearce, dalam satu hantaran di akaun media sosial X (bekas Twitter) pada hari Ahad, menulis: "Dalam hidup saya, saya tidak pernah membenci mana-mana orang sepertimana saya benci rakyat Israel."

Beliau menyatakan bahawa "setiap hari saya menyaksikan sikap tidak peduli dan penghinaan sepenuhnya terhadap kehidupan rakyat Palestin oleh Israel," dan menggambarkan pendekatan ini sebagai "memalukan". Beliau berkata, pelaku "perbuatan keji" sedemikian setiap hari membawa kemanusiaan semakin mundur.

Pearce juga berkongsi klip dari rangkaian Al Jazeera yang memaparkan seorang budak lelaki Palestin berusia 15 tahun yang ditembak oleh pasukan Israel di Tebing Barat yang dijarah. Menurut laporan itu, remaja itu ditinggalkan tanpa bantuan perubatan setelah cedera, yang mengakibatkan kematiannya.