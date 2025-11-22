Askar Israel Ditangkap Dalam Skandal Espionaj Besar, Didakwa Sebagai Mata-Mata untuk Iran di Pangkalan Udara Strategik

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam satu pelanggaran keselamatan yang menggegarkan pertahanan Israel, seorang askar berusia 22 tahun yang bertugas di Pangkalan Udara Hatzerim yang penting secara strategik telah ditangkap atas tuduhan melakukan kegiatan mata-mata untuk Iran, menurut beberapa sumber perisikan dan laporan media.

Askar itu, yang dikenal pasti sebagai Rafael Reuveni (juga dirujuk sebagai Rafael Roni dalam beberapa laporan), didakwa mengekalkan hubungan berpanjangan dengan ejen-ejen perisikan Iran melalui platform pemesejan berenkripsi Telegram. Pegawai keselamatan mendakwa beliau memberikan maklumat sensitif mengenai operasi pangkalan, butiran personel, dan protokol keselamatan sebagai pertukaran untuk pampasan kewangan.

Krisis Perisikan yang Semakin Mendalam

Penangkapan ini berlaku di tengah-tengah apa yang disebut secara terbuka oleh Menteri Perisikan Iran, Esmaeil Khatib, sebagai "wabak penyusupan" yang menyasarkan instalasi tentera Israel. Dalam kenyataan yang disiarkan oleh media Iran, Khatib menunjuk kes ini sebagai bukti peningkatan kemampuan perisikan Tehran, walaupun pegawai Israel menolak tuntutan ini sebagai berlebihan.

Insiden ini mewakili salah satu pelanggaran keselamatan paling serius di Pangkalan Udara Hatzerim, yang menempatkan skuadron pejuang maju Israel dan dianggap antara instalasi tentera paling sensitif negara. Penganalisis keselamatan menyatakan bahawa maklumat yang dikompromikan dari lokasi ini berpotensi mendedahkan butiran kritikal mengenai kemampuan tentera udara dan kesediaan operasi.

Corak Perekrutan yang Lebih Luas

Menurut penyelidikan dari The Washington Institute, kes ini sesuai dengan corak operasi perisikan Iran yang menyasarkan warganegara Israel, terutamanya mereka yang mengalami kesukaran kewangan. Ejen-ejen Iran dilaporkan telah menguatkan kempen perekrutan dalam talian mereka melalui platform termasuk Telegram dan WhatsApp, dengan motivasi kewangan menjadi pendorong utama bagi kebanyakan perekrut.

Sebagai tindak balas kepada ancaman yang semakin meningkat, agensi keselamatan Shin Bet Israel baru-baru ini melancarkan kempen kesedaran awam bertajuk "Wang Mudah, Harga Berat" untuk memberi amaran kepada warganegara tentang akibat kegiatan mata-mata. Pegawai keselamatan melaporkan kira-kira 50 pertuduhan berkaitan espionaj dalam beberapa bulan kebelakangan ini, beberapa melibatkan anggota tentera yang sedang bertugas aktif.

Askar yang ditangkap itu kini dalam tahanan dan menghadapi pelbagai pertuduhan di bawah undang-undang keselamatan Israel. Angkatan Pertahanan Israel enggan mengulas mengenai siasatan keselamatan yang sedang dijalankan, walaupun sumber menunjukkan kajian menyeluruh terhadap protokol keselamatan di instalasi sensitif sedang dijalankan.