Jurang Baharu, Generasi Muda Amerika Menentang Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul BAit (ABNA): Wawancara terkini Tucker Carlson, pengacara berpengaruh dalam aliran kanan Amerika, dengan Nick Fuentes, aktivis kontroversi dan tokoh terkemuka dalam spektrum "America First," mendedahkan jurang yang dalam dalam kem konservatif negara itu. Dalam wawancara ini, Fuentes mengkritik hebat dasar Israel di Gaza dan pengaruh lobi penyokong Tel Aviv di Washington, dengan menekankan bahawa sebahagian besar golongan muda kanan menganggap sokongan tradisi terhadap Israel sebagai "membebankan dan memudaratkan kepentingan dalam negeri Amerika." Carlson juga menggambarkan Zionisme Kristian sebagai "bidaah" dan menyatakan tentang keruntuhan wacana lama yang menyokong Israel tanpa syarat.

Menurut penganalisis, perubahan pendirian ini adalah kesinambungan trend yang bermula sejak era Donald Trump; era yang memecahkan tabu politik dan menggunakan "ekonomi perhatian," menyediakan landasan untuk kritikan terhadap Israel memasuki arus perdana kanan Amerika.

Genz, seorang ahli sejarah Amerika, menekankan bahawa kira-kira 30 hingga 40 peratus tenaga muda Republikan dipengaruhi oleh subbudaya dalam ruang dalam talian; persekitaran di mana kritikan radikal terhadap Israel dan teori sedemikian mudah dinormalisasi. Menurutnya, Tucker Carlson kini memainkan peranan yang melampaui pengacara media dan cuba mengarahkan haluan ideologi Parti Republikan ke arah "kepenatan terhadap Israel"; suatu haluan yang tidak dapat dikawal oleh golongan konservatif tradisional seperti Ben Shapiro dan Mark Levin.

Dalam ruang yang sama, Nick Fuentes dalam kenyataannya yang terbaharu, menggambarkan keadaan politik Amerika dan kedudukan Donald Trump sebagai petanda "keletihan dan kekecewaan mendalam masyarakat." Beliau merujuk kepada pertukaran kerajaan dari Bush hingga Biden dengan menyatakan bahawa perubahan ini "tidak membawa sebarang transformasi asas" dan kitaran dasar luar yang membebankan, rasuah struktur serta ketidakcekapan masih berterusan. Menurut Fuentes, daya tarikan Trump sebagai seorang figura "luar sistem" juga telah tamat dan banyak masalah era presiden terdahulu berulang dalam pentadbiran Trump; sesuatu yang menurutnya meninggalkan rasa tidak puas hati yang meluas dalam masyarakat Amerika.