Lelaki Australia Masuk Penjara, Ugut Bunuh Senator Berhijab

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul BAit (ABNA): Seorang lelaki Australia berusia 51 tahun bernama Sean David Sharman telah dihukum dengan program pemulihan wajib selama 18 bulan, setelah dalam e-mel-e-mel yang dicampur dengan perkauman dan misogini, mengugut untuk membunuh senator keturunan Afghanistan, Fatima Payman.

Hakim menolak dakwaan bahawa tertuduh mabuk dan menekankan bahawa teks e-mel-e-mel tersebut sangat jelas, koheren dan tanpa kesilapan, dan menunjukkan bahawa ugutan-ugutan tersebut dibuat secara sedar.

Dalam e-mel-e-melnya, beliau memanggil Puan Payman sebagai "pengganas dalam negeri" dan "Muslim yang dibenci."

Fatima Payman pada tahun 2022 memasuki Senat Australia dari Parti Buruh Australia. Puan Payman merupakan pengkritik lantang "pembunuhan beramai-ramai" Israel di Gaza dan penyokong rakyat Palestin; sesuatu yang baru-baru ini menjadikannya seorang senator yang kontroversi di Australia.