Jualan F-35 kepada Arab Saudi, Pengubah Permainan Strategik atau Hanya Ilusi

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Jualan pesawat pejuang F-35 yang berpotensi kepada Arab Saudi telah mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan penganalisis pertahanan dan pembuat dasar, dengan Professor MIT Barry Posen berhujah bahawa pesawat canggih tersebut akan memberikan sedikit perubahan kepada keseimbangan kuasa serantau di Timur Tengah.

Dalam satu wawancara eksklusif, Professor Posen mempersoalkan kebijaksanaan konvensional mengenai kesan pesawat siluman tersebut, dengan menyatakan bahawa "keupayaan sebenar F-35 hanya boleh digunakan sepenuhnya oleh juruterbang yang sangat terlatih, krew darat yang mahir, dan rangkaian radar serta perisikan yang kompleks."

Jurang Latihan

Menurut pakar pertahanan, Arab Saudi akan menghadapi cabaran besar dalam mengendalikan pesawat pejuang generasi kelima ini dengan berkesan. "Tanpa penglibatan dan kerjasama langsung Amerika," tegas Posen, "Arab Saudi secara praktikal tidak dapat memanfaatkan F-35 dalam situasi konflik sebenar. Kerajaan itu akan memerlukan tahun, mungkin bahkan dekad, untuk mengerahkan jet-jet ini dengan berkesan."

Penilaian ini disokong oleh laporan Pentagon terbaru yang menunjukkan bahawa sekutu AS yang mantap pun menghadapi kesulitan dengan peralihan kepada operasi F-35, menghadapi kerumitan penyelenggaraan dan kesesakan latihan juruterbang.

Implikasi Serantau

Jualan yang dicadangkan ini berlaku di tengah-tengah ketegangan berterusan dengan Iran dan konflik yang berterusan di seluruh wilayah. Pegawai Israel telah menyuarakan kebimbangan mengenai mengekalkan Kelebihan Militari Kualitatif (QME) mereka, dasar AS yang lama memastikan keunggulan tentera Israel ke atas negara jiran.

Namun, Professor Posen mencadangkan kebimbangan ini mungkin berlebihan. "Kesan jualan F-35 terhadap keseimbangan kuasa serantau adalah jauh lebih kecil daripada yang ramai bayangkan," katanya, sambil menunjuk kepada infrastruktur sokongan yang luas diperlukan untuk operasi pesawat tersebut.

Konteks Lebih Luas

Perdebatan ini berlaku di latar belakang peralihan pakatan Timur Tengah dan potensi normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel. Sesetengah penganalisis melihat perbincangan F-35 sebagai sebahagian daripada manuver diplomatik yang lebih luas, manakala yang lain melihatnya sebagai ujian terhadap komitmen Washington terhadap kestabilan serantau.

Pegawai Jabatan Pertahanan telah berhati-hati dalam kenyataan awam mereka, menekankan bahawa sebarang pemindahan senjata yang berpotensi akan melalui kajian yang ketat dan termasuk langkah keselamatan yang diperlukan untuk melindungi teknologi sensitif.

Sementara perbincangan berterusan dalam pentadbiran dan Kongres, soalan F-35 kekal sebagai lambang dilema strategik yang lebih besar yang dihadapi oleh dasar AS di Timur Tengah.