Pemberian Konsesi oleh Kerajaan Tidak Berhasil; Masalah Utama Adalah Pencerobohan Israel, Bukan Pergerakan Perlawanan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam satu majlis memperingati ulang tahun syahidnya Komander Media Perlawanan, "Syuhada Hajj Muhammad Afif," Setiausaha Agung Hezbollah Lubnan menggambarkan mendiang sebagai seorang tokoh media yang terkemuka dan berpengaruh dalam sejarah perjuangan rakyat Lubnan.

Beliau berkata: "Sepanjang lebih sepuluh tahun beliau bertanggungjawab ke atas hubungan media Hezbollah, Syuhada Afif telah mencipta satu naratif yang konsisten dan berkesan dalam pertempuran naratif, serta memainkan peranan penting dalam menyampaikan mesej pergerakan Muqawwamah kepada masyarakat dan juga musuh."

Syeikh Naim Qasim merujuk kepada keupayaan intelektual dan profesional Syuhada Afif, menyatakan: "Dengan kenyataannya yang powerful, ketepatan dalam menyampaikan realiti, dan hubungan berkesan dengan media sekutu malah media lawan, beliau memelihara naratif perlawanan yang benar." Beliau menambah, selepas kemangkatan komander-komander MUqawwamah yang terkemuka, Syuhada Afif mencadangkan idea untuk menganjurkan sidang media secara berterusan supaya penjelasan mengenai isu-isu penting tidak hanya terhad kepada kenyataan Setiausaha Agung; satu tindakan yang berjaya menutup sebahagian besar kelemahan dalam perang media.

Setiausaha Agung Hezbollah menekankan: "Syuhada Afif adalah antara pengasas 'media berasaskan kebenaran'; media yang menganggap kesedaran rakyat sebagai hak mereka dan menghalang penyelewengan realiti." Beliau menegaskan: "Syuhada Afif dibunuh kerana beliau berjaya memperkenalkan naratif asli pergerakan perlawanan kepada pendapat umum dunia."

Syeikh Naim Qasim juga mengenang empat rakan seperjuangan syuhada – Musa Haidar, Hussein Ramadan, Hilal Termos dan Mahmoud al-Sharqawi – dengan berkata mereka adalah "tangan kanan" kepada komander media perlawanan.

Peranan Media Perlawanan dalam Mendedahkan Jenayah Rejim Israel

Setiausaha Agung Hezbollah, dengan menekankan kepentingan mengekalkan front media, berkata: "Tiada gambaran yang lebih jelas tentang hak pergerakan perlawanan dalam mempertahankan Lubnan daripada pencerobohan Israel."

Beliau menyifatkan perkembangan serangan rejim Israel terhadap orang awam, pasukan bantuan dan wartawan di Lubnan dan Palestin sebagai petanda sifat sebenar rejim ini, dan berkata media yang jujur telah mendedahkan jenayah-jenayah ini kepada dunia.

Peluasan Pencerobohan Israel ke Lubnan dan Serangan terhadap Pasukan UNIFIL

Syeikh Naim Qasim merujuk kepada perkembangan serangan rejim Israel dengan berkata: "Apa yang berlaku terhadap Lubnan pada masa ini bukan sekadar pelanggaran gencatan senjata, tetapi merupakan usaha terancang untuk melemahkan dan mendestabilkan Lubnan."

Beliau mendedahkan insiden terkini pembinaan tembok oleh rejim Israel yang menyebabkan rampasan lebih empat ribu meter persegi tanah Lubnan, dan tembakan langsung terhadap pasukan pengaman PBB (UNIFIL).

Mesej kepada Kerajaan Lubnan: Pemberian Konsesi Tidak Berhasil; Katakan 'Tidak' dengan Tegas

Setiausaha Agung Hezbollah menegaskan: "Pengalaman menunjukkan sebarang undur politik oleh kerajaan Lubnan untuk menghentikan serangan, tidak membawa sebarang hasil."

Beliau berkata: "Lubnan telah mematuhi komitmennya selama setahun, malah perbincangan seperti mengehadkan senjata perlawanan dan menerima beberapa perkara dalam cadangan pelan seperti 'Pelan Barak' telah diadakan, tetapi rejim Israel tidak melaksanakan sebarang komitmen dan hanya mahukan lebih banyak konsesi."

Beliau memberi amaran bahawa kerajaan tidak harus tunduk kepada tekanan Amerika dan pengantara asing kerana masalah utamanya ialah pencerobohan Israel, bukannya pergerakan perlawanan mahupun tentera Lubnan.

Amerika Rakan Utama dalam Pencerobohan ke atas Lubnan

Syeikh Naim Qasim, merujuk kepada peranan Amerika, berkata: "Amerika Syarikat bukanlah pengantara, tetapi merupakan pihak utama dalam peperangan menentang Lubnan, dan pegawai-pegawai rejim Israel sendiri mengakui bahawa operasi menentang Lubnan dijalankan dengan penyelarasan Washington."

Institut Qard al-Hassan; Nafas Ekonomi Rakyat Lubnan

Beliau juga, berkata mengenai usaha Amerika untuk mengenakan tekanan kewangan terhadap pergerakan perlawanan: "Institut Qard al-Hassan adalah nadi kehidupan rakyat Lubnan dan menyediakan perkhidmatan kepada semua warganegara yang memerlukan tanpa mengira mazhab." Beliau memberi amaran bahawa tekanan ke atas institusi ini sebenarnya adalah tekanan ke atas masyarakat Lubnan.

Mempertahankan Kedudukan Nabih Beri dan Keperluan Keadilan Pilihan Raya

Setiausaha Agung Hezbollah menyifatkan serangan politik terhadap Nabih Beri, Speaker Parlimen, sebagai satu tindakan untuk mendestabilkan Lubnan, dan memberi amaran mengenai campur tangan beberapa negara dalam undi penghijrah.

Syeikh Naim Qasim menekankan pada akhir ucapannya: "Rakyat Lubnan yang berdiri teguh untuk kebebasan dan maruah akan menjadi pemenang, dan tiada ancaman atau sekatan dapat mematahkan kehendak rakyat."