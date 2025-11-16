Farhan Haq: Akses ke Bandar Al-Fashir, Cabaran Paling Rumit di Sudan

Farhan Haq, Timbalan Jurucakap Setiausaha Agung PBB, menekankan bahawa akses ke bandar Al-Fashir di Sudan merupakan cabaran paling rumit yang sedang dihadapi oleh pertubuhan itu.

Beliau berkata PBB, dengan kerjasama negara-negara Afrika, Kesatuan Afrika dan pertubuhan antarabangsa termasuk UNICEF, berusaha untuk menyediakan laluan selamat bagi pemindahan orang awam Sudan dari bandar itu, selepas keadaan kemanusiaan menjadi sangat buruk berikutan penguasaan oleh Pasukan Sokongan Pantas ke atas bandar tersebut.

Farhan Haq, dalam temu bual dengan rangkaian "Al-Qahirah Al-Ikhabariyyah", menerangkan bahawa Menteri Luar Amerika Syarikat juga menekankan wujudnya keperluan kemanusiaan yang sangat besar akibat peningkatan keganasan dan tahap kebuluran. Beliau menambah bahawa PBB, walaupun menghadapi cabaran besar, bergerak sedaya upaya untuk menangani krisis ini.

Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong PBB itu juga menyatakan bahawa pertubuhan itu terus bekerjasama dengan rakan kongsi serantau dan antarabangsanya untuk menyelaraskan operasi bantuan dan mewujudkan laluan selamat, walaupun terdapat banyak risiko yang dihadapi oleh kakitangan.

Beliau menambah: "Halangan terbesar PBB pada masa ini ialah kesukaran untuk mendapatkan akses ke bandar Al-Fashir. Walaupun kami telah berjaya memasuki Sudan melalui beberapa pertubuhan, kami masih menghadapi masalah serius untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan dengan selamat dan berterusan."

Farhan Haq juga mengumumkan bahawa beberapa pertubuhan antarabangsa, termasuk Program Makanan Dunia, menghantar kira-kira 400 tan bahan makanan setiap minggu untuk menyokong mangsa yang terjejas, sementara Pesuruhjaya Tinggi PBB untuk Pelarian juga memberikan bantuan tambahan.

Beliau menyebut bahawa Pertubuhan Antarabangsa untuk Migrasi yang diketuai oleh Fleischer juga berusaha untuk memberikan sokongan lapangan bagi mengatasi kekurangan perkhidmatan yang teruk; satu keadaan yang memerlukan koordinasi antarabangsa yang berterusan untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka yang memerlukan.