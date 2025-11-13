Komitmen Al-Jolani kepada AS, Perangi ISIS dan Hapuskan Hezbollah serta Iran!

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Tom Barrack, utusan khas Amerika Syarikat bagi hal ehwal Syria, menggambarkan pertemuan antara Presiden Syria, Ahmad Al-Shar'aa dengan Donald Trump sebagai "detik bersejarah dalam politik Timur Tengah". Dia berkata, pertemuan ini melambangkan peralihan Syria daripada era pengasingan kepada fasa 'penglibatan aktif dalam kerangka serantau yang baharu'.

Menurut laporan Al-Akhbar Lubnan yang memetik kenyataan Barak, Al-Jolani dalam pertemuannya dengan Trump didakwa berikrar bahawa negaranya akan menyertai pakatan antarabangsa memerangi ISIS dan bekerjasama dengan AS untuk menghapuskan kumpulan bersenjata dan militia di rantau ini, termasuk IRGC Iran, Hamas dan Hezbollah.

Dia menambah, "Komitmen ini mengubah Syria daripada sumber keganasan kepada rakan dalam memerangi keganasan. Damsyik kini akan membantu kami secara efektif dalam menangani ISIS dan rangkaian yang berkait dengan Iran."

Menurut sumber Amerika, persetujuan awal termasuk komitmen Damsyik untuk kerjasama risikan, penyelarasan keselamatan, dan penyertaan dalam struktur ekonomi dan ketenteraan baharu pasca perang Syria. Sehubungan dengan itu, satu mesyuarat tiga hala telah diadakan antara Menteri Luar AS Marco Rubio, Menteri Luar Turki Hakan Fidan, dan Menteri Luar Syria Esad Al-Shaibani.