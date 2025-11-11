Yasir: Mata-Mata Udara Iran yang Lahir dari 'Rekayasa Balik' Teknologi AS

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Angkatan Darat Republik Islam Iran dengan bangga memperkenalkan dron 'Yasir', sebuah dron pengintip dan pemantau yang mempunyai kemampuan operasi yang sangat mengagumkan. Dron ini berjaya dibangunkan melalui proses 'reverse-engineering' daripada dron Amerika Syarikat, ScanEagle, yang membuktikan keupayaan teknologi pertahanan Iran yang semakin mantap.

Dron Yasir mempunyai dimensi fizikal yang padat dengan panjang satu meter dan lebar sayap tiga meter, serta berat kira-kira 20 kilogram. Reka bentuk yang ringkas ini memudahkan proses pengangkutan dan pelancaran di pelbagai jenis medan tempur.

Ketahanan Operasi Yang Luar Biasa

Yasir menawarkan prestasi operasi yang sangat mengagumkan. Dron ini mampu melaksanakan misi penerbangan berterusan selama 8 hingga 10 jam tanpa henti! Dengan kemampuan ketinggian operasi antara 4,000 hingga 5,000 meter, Yasir menjadi sukar untuk dikesihatan dan dikesan musuh. Lebih menakjubkan, dron ini boleh beroperasi dalam radius sehingga 200 kilometer, memberikan keupayaan pengawasan yang sangat luas kepada pasukan keselamatan Iran.

Kemampuan canggih ini menjadikan Yasir sebagai aset yang sangat berharga untuk pelbagai misi termasuk perisikan, pemerhatian, peninjauan medan tempur, dan pembetulan tembakan artileri. Keupayaan ini membolehkan Iran mengawal dan memantau kawasan sempadannya dengan lebih berkesan tanpa perlu mendedahkan anggota tentera kepada risiko pertempuran.

Kejayaan pembangunan Yasir melalui proses rekayasa balik ini menandakan satu lagi pencapaian besar Iran dalam membangunkan teknologi pertahanan secara domestik, sekaligus mengurangkan kebergantungan negara terhadap teknologi ketenteraan asing.