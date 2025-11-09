Kemenangan Zohran Mamdani, Amaran untuk Rejim Zionis dan Tanda Perubahan Pendapat Awam Amerika

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pemilihan Zohran Mamdani sebagai Datuk Bandar New York telah menimbulkan gelombang kebimbangan dan keresahan dalam kalangan politik Israel.

Kemenangan beliau, yang turut disokong oleh pengundi Yahudi yang signifikan, membawa mesej yang jarang dalam politik Amerika: sokongan terbuka kepada rakyat Palestin dan penentangan terhadap pendudukan Israel.

New York merupakan bandar kedua terbesar di dunia dari segi populasi Yahudi, dan kemenangan Mamdani di sana, terutamanya dengan memperoleh kira-kira 30% undi pengundi Yahudi, dianggap sebagai tanda perubahan dalam persepsi awam terhadap Israel.

Penganalisis Israel memberi amaran bahawa perkembangan ini boleh menjejaskan hubungan Tel Aviv dengan Washington, terutamanya apabila sokongan kepada Israel dalam kalangan pengundi muda Demokrat Amerika semakin menurun.

Pendirian Mamdani

Mamdani, ahli politik berusia 34 tahun dan ahli sayap kiri dewan bandaraya, secara terbuka menjauhkan diri daripada dasar tradisional yang menyokong Israel semasa kempen pilihan rayanya.

Beliau menekankan hak kewujudan Israel, tetapi menyatakan bahawa sebarang sistem sosial yang mengutamakan orang Yahudi adalah bercanggah dengan prinsip hak asasi manusia.

Mamdani menggambarkan perang Israel terhadap Gaza sebagai "pembunuhan beramai-ramai" dan berjanji akan menahan Benjamin Netanyahu jika perdana menteri Israel itu datang ke New York. Beliau juga mencadangkan kemungkinan memutuskan kerjasama saintifik dan perindustrian dengan Israel.

Reaksi Israel dan Amerika

Pegawai Israel menuduh Mamdani menyokong Hamas dan memusuhi orang Yahudi, malah ada yang menyeru penduduk Yahudi New York berhijrah ke Israel.

Duta Israel ke PBB juga menyuarakan kebimbangan bahawa keselamatan psikologi masyarakat Yahudi New York akan terjejas dengan pemilihan Mamdani. Sebaliknya, Mamdani berulang kali menekankan komitmennya memerangi antisemitisme dan telah membentuk pakatan dengan pemimpin Yahudi progresif.

Resonans Global

Mustafa Barghouti, ahli politik Palestin, memuji kemenangan Mamdani sebagai "memberi inspirasi" dan menyifatkannya sebagai tanda kebangkitan generasi muda Amerika, termasuk orang Yahudi, menentang penindasan politik dan sosial. Beliau menambah, "Isu Palestin kini telah menjadi isu pilihan raya dalam negeri di Amerika dan dunia."

Pentadbiran Trump, yang menentang Mamdani, terus menyokong tindakan Israel di Gaza dan bekerjasama dengan Tel Aviv untuk membina semula Gaza serta menguruskan gencatan senjata dengan Hamas.

Pejabat Netanyahu, dengan berdiam diri mengenai kemenangan Mamdani, cuba menekankan hubungan kukuh dengan Trump dan mengurangkan kebimbangan.