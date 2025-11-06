Presiden Putin Isyaratkan Tindak Balas Nuklear Jika AS Lakukan Ujian Baru

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan amaran jelas kepada Amerika Syarikat bahawa Moskow akan mengambil "tindakan balasan sesuai" jika Washington meneruskan dengan ujian senjata nuklear.

Dalam kenyataan terkini mengenai dasar nuklearnya, Putin menegaskan bahawa Rusia tetap berpegang teguh kepada Perjanjian Larangan Ujian Nuklear Menyeluruh (CTBT).

Komitmen dan Amaran

"Rusia sentiasa mematuhi sepenuhnya Perjanjian Larangan Ujian Nuklear Menyeluruh dan akan terus berbuat demikian," tegas Putin.

Namun, pemimpin Rusia itu menyampaikan amaran keras: "Jika Amerika Syarikat melakukan ujian nuklear, kami akan terpaksa mengambil langkah balasan yang setimpal."

Latar Belakang Ketegangan

Kenyataan ini muncul ketika ketegangan geopolitik antara kedua kuasa besar nuklear ini semakin memuncak, terutamanya berkaitan perang di Ukraine. Pakar-pakar melihat kenyataan Putin ini sebagai tindak balas langsung kepada perbincangan dalam kalangan politik dan tentera AS mengenai kemungkinan keperluan melakukan ujian baharu.

Amaran dari Kremlin ini meletakkan tanggungjawab kepada Amerika Syarikat, menggambarkan potensi keruntuhan rejim larangan ujian nuklear sebagai akibat daripada tindakan Washington.