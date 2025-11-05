Pemenang Anugerah Grammy: Saya Menemukan Kedamaian dalam Islam

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Damini Ogulu, penyanyi ternama Nigeria yang dikenali dengan nama pentas "Burna Boy", dalam satu wawancara baru-baru ini menceritakan perjalanan berlikunya dari Kristian kepada Islam. Beliau menekankan bahawa walaupun cenderung kepada Islam dan telah melakukan kajian mendalam tentang pelbagai agama, beliau masih belum menemui jawapan muktamad mengenai kebenaran spiritual.

Artis yang memenangi Anugerah Grammy untuk Album Terbaik pada tahun 2021 itu berkata, beliau dibesarkan dalam keluarga Kristian kerana "agama ibu bapa dan persekitaran hidupnya adalah Kristian." Beliau menambah bahawa pada usia muda, beliau membuat keputusan untuk memeluk Islam secara sedar dan seterusnya mengkaji agama dan mazhab lain untuk mencapai pemahaman spiritual yang lebih mendalam.

Artis Nigeria itu menekankan bahawa keputusannya untuk mengubah hala tuju agama bukanlah sebagai bantahan atau pemberontakan, tetapi berdasarkan kepercayaan dan pemahaman peribadinya tentang spiritual. Katanya: "Keputusan ini bukanlah tindak balas terhadap sesiapa atau apa pun, tetapi merupakan pilihan sedar yang lahir dari kepercayaan dalaman saya sendiri. Perasaan ini terbentuk secara semula jadi dalam diri saya; saya hanya merasakan suatu jenis hubungan dan kedamaian."

Burna Boy merujuk kepada kerumitan memahami kebenaran di antara pelbagai kepercayaan dengan berkata: "Agama adalah satu mekanisme kawalan. Dalam semua penyelidikan saya, selalu ada satu kebenaran saintifik yang bercanggah dengan setiap kitab. Segala-galanya berasal dari matahari."

Beliau menambah: "Saya seorang yang spiritual. Saya percaya bahawa kita adalah makhluk, dan jika kita dicipta, mesti ada Pencipta. Tetapi setiap orang mempunyai pandangan mereka sendiri, dan ini membuatkan saya keliru. Saya dibesarkan dalam keluarga Kristian, kemudian memeluk Islam, dan kemudian mengkaji pelbagai agama. Seolah-olah saya telah mencuba semua itu, tetapi saya masih berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya berlaku."

Penyanyi terkenal itu mengakhiri dengan menyatakan: "Semakin banyak saya menyelidik, semakin ragu-ragu saya. Satu-satunya perkara yang saya tahu ialah ada kuasa yang lebih tinggi yang menyokong saya, dan saya berhubung dengan-Nya. Apabila saya berdoa, saya rasa suara saya didengari."