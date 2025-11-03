Pemimpin Agung: Penyelesaian Masalah Negara Terletak pada Pengukuhan Ilmu, Pengurusan, dan Ketenteraan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ayatullah Sayid Ali Khamenei pagi ini, menjelang 13 Aban, dalam pertemuan dengan ribuan pelajar sekolah, penuntut universiti dan beberapa keluarga syahid perang imposisi 12 hari, menyifatkan tarikh penawanan Kedutaan Amerika pada 13 Aban 1358 sebagai "hari kebanggaan dan kemenangan" dan hari "tersingkapnya identiti sebenar kerajaan angkuh Amerika". Baginda menekankan: Percanggahan antara Republik Islam dan Amerika adalah percanggahan asasi dan berpunca daripada pertembungan dua aliran yang bertentangan.

Baginda menambah: Hanya sekiranya Amerika menghentikan sepenuhnya sokongannya terhadap rejim Zionis, mengumpulkan semua pangkalan tenteranya dari wilayah ini, dan berhenti daripada campur tangan dalam urusan negara-negara wilayah, maka permintaan kerjasama negara ini dengan Iran, bukan dalam masa terdekat tetapi pada masa hadapan, boleh dipertimbangkan.

Pemimpin Agung menyatakan penyelesaian kepada kebanyakan masalah negara terletak pada pengukuhan dalam bidang pengurusan, ilmu, ketenteraan, dan motivasi. Baginda menekankan bahawa kerajaan perlu melaksanakan tugas dalam bidang masing-masing dengan penuh kekuatan.

13 Aban; Hari Kebanggaan dan Tersingkapnya Wajah Sebenar Amerika

Pemimpin Agung dengan merujuk kepada dua dimensi "sejarah" dan "identiti" penawanan Kedutaan Amerika pada tahun 1358 berkata: Tindakan berani penuntut universiti ini adalah hari yang membanggakan dalam sejarah Iran yang perlu kekal dalam memori nasional rakyat Iran.

Baginda dengan mengingati peristiwa-peristiwa membanggakan dalam sejarah kontemporari seperti pembatalan Perjanjian Tembakau oleh Mirza Shirazi dan perjuangan almarhum Modarres menentang perjanjian kolonial British, menekankan: Sebagaimana kita perlu mempertahankan peristiwa manis dalam sejarah, kita juga tidak boleh lupa pada kepahitan seperti rampasan kuasa Inggeris tahun 1299 (1921) dan kediktatoran Reza Khan.

Permusuhan Amerika Bermula dari Rampasan Kuasa 28 Mordad

Ayatullah Khamenei dengan menyatakan latar belakang permusuhan Amerika terhadap rakyat Iran, mengingatkan: Permusuhan Amerika bermula dari rampasan kuasa 28 Mordad 1332 (1953); apabila Amerika dengan bersekongkol dengan British menjatuhkan kerajaan nasional Dr. Mosaddegh dan memulangkan Mohammad Reza ke negara. Baginda menambah: Rakyat Iran mengenali wajah sebenar Amerika sejak dari masa itu dan selepas itu juga kediktatoran 25 tahun Shah diteruskan dengan sokongan langsung Amerika.

Baginda menegaskan: Selepas kemenangan Revolusi Islam juga, tindakan permusuhan pertama Amerika ialah resolusi Senat menyokong Mohammad Reza Pahlavi yang membangkitkan kemarahan rakyat dan membawa kepada tunjuk perasaan rakyat dan penawanan Kedutaan Amerika.

Pemimpin Agung berkata: Dokumen-dokumen yang diperoleh di kedutaan menunjukkan tempat itu merupakan pusat konspirasi dan perancangan untuk memusnahkan Revolusi Islam, oleh itu penuntut universiti memutuskan untuk meneruskan kehadiran mereka di kedutaan.

Percanggahan dengan Amerika Adalah Asasi, Bukan Taktikal

Pemimpin Agung menekankan: Masalah Republik Islam dengan Amerika bermula dari 28 Mordad (1953) dan bukan dari 13 Aban 58 (1979). Penawanan sarang espionaj ini mendedahkan konspirasi Amerika terhadap rakyat Iran dan tidak boleh dianggap sebagai permulaan percanggahan.

Baginda menambah: Sebab utama permusuhan Amerika ialah kehilangan kepentingan mereka di Iran dan terputusnya penguasaan ke atas sumber negara ini. Orang Amerika dari awal lagi cuba menyerang rakyat Iran dengan sekatan, menghasut musuh-musuh Republik Islam, menyokong Saddam dalam perang imposisi, menjatuhkan pesawat penumpang Iran dan perang propaganda.

Ayatullah Khamenei menekankan: Percanggahan antara Republik Islam dan Amerika adalah asasi dan substantif, bukan taktikal atau sementara.

Slogan "Marg Bar Amerika" Bukan Punca Permusuhan

Pemimpin Agung menyifatkan kenyataan sesetengah pihak yang menganggap slogan "Marg Bar Amerika" sebagai punca permusuhan Amerika terhadap rakyat Iran sebagai herotan sejarah dan berkata: "Permusuhan Amerika dengan Republik Islam berpunca dari sifat angkuh negara ini, bukan dari slogan rakyat Iran."

Baginda dengan merujuk kepada kenyataan sesetengah pihak mengenai keperluan menjalin hubungan dengan Amerika, menekankan: "Sifat Amerika tidak menerima apa-apa selain penyerahan. Presiden Amerika sekarang secara terang-terangan menyatakan apa yang tersimpan di hati presiden-presiden sebelumnya dan mendedahkan intipati sebenar negara ini."

Pengukuhan, Satu-satunya Jalan Kekebalan Negara

Pemimpin Agung Revolusi Islam berkata: Pada masa ini, penyelesaian masalah negara hanya terletak pada pengukuhan. Kerajaan, angkatan bersenjata dan belia perlu melaksanakan tindakan dalam bidang pengurusan, ilmu dan ketenteraan dengan penuh kekuatan supaya musuh merasakan kerugian daripada sebarang konfrontasi dengan rakyat Iran.

Baginda menekankan: Jika Amerika mahu bekerjasama dengan Iran, mereka perlu terlebih dahulu menghentikan sokongan terhadap rejim Zionis, mengeluarkan pangkalan tentera mereka dari wilayah ini dan berhenti daripada campur tangan dalam urusan negara-negara Islam.

Nasihat kepada Belia untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Akrab dengan Al-Quran

Dalam bahagian terakhir ucapan, Pemimpin Agung menasihati belia untuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran politik serta membentuk lingkaran pengetahuan untuk meneliti peristiwa-peristiwa sejarah.

Baginda dengan merujuk kepada keperluan kemajuan ilmu negara bersabda: Pergerakan ilmu rakyat Iran tidak boleh berhenti dan pihak berwajib, ahli akademik dan penyelidik perlu melangkah dengan penuh kesungguhan di jalan ini.

Ayatullah Khamenei dengan menekankan kelangsungan pertumbuhan ketenteraan negara menambah: Bahagian ketenteraan dengan kejayaan Ilahi sedang maju siang dan malam dan rakyat Iran akan menunjukkan bahawa tiada kuasa yang mampu menundukkan rakyat ini.

Pemimpin Agung juga menasihati belia untuk mengikut secara praktikal cara hidup Saidatuna Fatimah (a.s) dan Saidatuna Zainab (a.s), mematuhi hijab ala Zainab dan Fatimah, akrab dengan Al-Quran dan solat dengan khusyuk. Baginda menekankan: Belia yang kuat dari dalam dan bergantung pada kekuatan Ilahi, mampu berdiri menentang keangkuhan global dan memahami makna sebenar slogan "Marg Bar Amrika".

Baginda menyatakan hubungan hati dengan Allah sebagai faktor kelangsungan kemajuan negara dan peningkatan kemampuan menentang musuh.