Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menurut akhbar An-Nahar Lubnan dalam satu laporan, menghasut peperangan dan meningkatkan ketegangan di rantau Timur Tengah banyak membantu memenuhi kepentingan ekonomi Amerika dan rejim Zionis, serta mengukuhkan tindasan oleh kedua-duanya. Namun, pada masa yang sama, analisis ekonomi menunjukkan bahawa tindakan Amerika dan Israel ini menyebabkan peningkatan perbelanjaan ketenteraan dan hutang mereka.

Penerbitan Lubnan ini menambah, peperangan di Timur Tengah bukan sahaja memberi kesan terhadap rantau itu sendiri, malah kesannya turut merebak ke ekonomi global. Di Amerika Syarikat, industri ketenteraan merupakan sumber pendapatan utama, manakala Israel menggunakan pakatan ini untuk mengukuhkan kekuatan tentera mereka dan memajukan teknologi baru. Walaupun begitu, ekonomi Amerika dan Israel menghadapi cabaran jangka panjang akibat perbelanjaan besar untuk peperangan ini, daripada kemusnahan ekonomi di Timur Tengah sehingga tekanan kewangan yang boleh menjejaskan kestabilan dalaman.

An-Nahar menekankan, meskipun terdapat pencapaian ekonomi jangka pendek, rejim Amerika dan Israel menghadapi krisis kewangan yang boleh menjejaskan kelestarian ekonomi perang ini.

Berdasarkan laporan ini, analisis ekonomi menunjukkan bahawa peningkatan perbelanjaan ketenteraan, terutamanya memandangkan tekanan dalaman yang semakin meningkat terhadap belanjawan Amerika dan peningkatan hutang negara itu, boleh membawa kepada krisis kewangan pada masa hadapan.

Nampaknya peperangan semasa di Timur Tengah bukan sahaja tidak membantu mengukuhkan hegemoni Amerika dan Israel, malah akhirnya mungkin menyebabkan ketegangan global yang semakin memburuk.