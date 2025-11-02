Penyokong Zionis Dilarang Hadir Dalam Perlawanan Liga Europa

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Polis daerah "West Midlands" dan Majlis Bandaraya "Birmingham" mengesahkan keputusan mereka untuk melarang kehadiran penyokong pasukan bola sepak Zionis "Maccabi Tel Aviv" dalam perlawanan Liga Europa menentang "Aston Villa". Perlawanan ini akan diadakan pada Khamis, 6 November di Stadium Villa Park.

Walaupun terdapat tekanan politik dan bantahan daripada kumpulan penyokong Israel, pihak berkuasa keselamatan mengumumkan bahawa keputusan yang diambil semata-mata berdasarkan pertimbangan keselamatan dan bertujuan untuk menjamin keselamatan awam. Laporan risikan polis menyatakan kebimbangan tentang kemungkinan kehadiran kumpulan penyokong ekstremis Maccabi yang mempunyai rekod pergaduhan dan laungan perkauman, serta menganggap risiko berlakunya ketegangan dan pertempuran sebagai serius.

Dalam bulan-bulan kebelakangan ini, tingkah laku ganas penyokong pasukan Maccabi Tel Aviv telah menjadi berita di beberapa negara Eropah. Perlawanan pasukan ini menentang Hapoel Tel Aviv di Stadium Bloomfield terpaksa dihentikan separuh jalan akibat pertempuran sengit dan penggunaan bahan pembakar dan letupan yang meluas; dalam satu perlawanan lain di Amsterdam, polis Belanda menuduh penyokong Maccabi menghasut keganasan, melaungkan slogan perkauman dan menyerang orang Islam, yang mengakibatkan tragedi Amsterdam tercatat selama-lamanya dalam kalendar. Kejadian-kejadian ini mencetuskan gelombang kutukan dan langkah-langkah keselamatan baru, serta menyebabkan kebimbangan pihak berkuasa Eropah tentang pengulangan tingkah laku yang sama dalam perlawanan masa depan.