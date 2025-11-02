Tentera Israel Meneruskan Pemusnahan di Gaza Meskipun Gencatan Senjata

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menurut sumber Palestin, tentera Israel menjalankan pemusnahan besar-besaran di timur Khan Younis di selatan Genting Gaza. Artileri Israel mensasarkan kawasan timur Khan Younis, sementara pesawat pejuang melancarkan serangan udara.

Tambahan lagi, kapal perang Israel melepaskan tembakan ke arah pantai bandar Khan Younis di selatan Gaza.

Di Bandar Gaza, tentera pendudukan Israel memusnahkan beberapa buah rumah kediaman di timur bandar tersebut, menurut agensi berita Safa.

Pada Jumaat, lima rakyat Palestin terbunuh, termasuk seorang yang meninggal dunia akibat kecederaan, ketika pasukan pendudukan terus melancarkan serangan di pelbagai kawasan Genting Gaza, sekali gus melanggar lagi perjanjian gencatan senjata.