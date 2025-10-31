Lebih 460 Orang Dilaporkan Terbunuh di Hospital di Sudan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pejabat PBB bagi Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan (OCHA) menyatakan analisis imej satelit telah mengesahkan bukti baru tentang pembunuhan beramai-ramai yang berterusan di El Fasher, ibu kota negeri Darfur Utara, dalam tempoh 48 jam selepas pengambilalihan oleh Pasukan Sokongan Pantas (Rapid Support Forces) pada Ahad, lapor agensi berita Xinhua.

Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah mengesahkan 185 serangan ke atas penjagaan kesihatan di Sudan, dengan 1,204 kematian dan 416 kecederaan dalam kalangan pekerja kesihatan dan pesakit sejak konflik bermula pada April 2023, tidak termasuk serangan terkini. Tahun ini sahaja, 966 orang telah terbunuh dalam 49 serangan.

Pertubuhan Migrasi Antarabangsa (IOM) melaporkan lebih 36,000 orang telah melarikan diri dari El Fasher antara Ahad dan Selasa. IOM menyatakan sumber tempatan melaporkan bahawa disebabkan keadaan tidak selamat dan kekurangan pilihan pengangkutan, beribu-ribu orang masih terperangkap dan tidak dapat melarikan diri dari ibu kota tersebut.

OCHA berkata ia menyelaraskan bantuan menyelamat nyawa kira-kira 40 km jauhnya bersama-sama rakan kongsi di Tawila, di mana keluarga yang dipindahkan ditempatkan di tapak yang sesak, kekurangan tempat perlindungan, sanitasi dan privasi yang mencukupi, serta sangat memerlukan tempat perlindungan, makanan, air, penjagaan kesihatan dan perlindungan.

Setiausaha Rendah PBB bagi Hal Ehwal Kemanusiaan dan Penyelaras Bantuan Kecemasan, Tom Fletcher, meluluskan pada Rabu peruntukan 20 juta Dolar AS dari Tabung Gerak Balas Kecemasan Pusat (Central Emergency Response Fund) untuk Sudan bagi menyokong peningkatan bantuan kecemasan di Tawila dan lokasi lain di wilayah Darfur dan Kordofan, Sudan. Jumlah itu adalah tambahan kepada 27 juta dolar yang telah diperuntukkan dari tabung tersebut pada tahun 2025.