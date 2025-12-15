Iran Melancarkan 3 Pencapaian Nuklear Baharu

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Iran melancarkan tiga pencapaian maju dalam sains nuklear pada hari Isnin, menekankan peningkatan keupayaan negara dalam rawatan perubatan, teknologi diagnostik, dan penyelidikan saintifik.

Menurut Mehr, upacara pelancaran telah diadakan di Pusat Pameran Antarabangsa Tehran dan dihadiri oleh Naib Presiden Iran Mohammad Reza Aref, bersama-sama dengan Mohammad Eslami, Ketua Pertubuhan Tenaga Atom Iran (AEOI), dan beberapa pegawai kanan serta pakar.

Semasa acara tersebut, Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Nuklear memperkenalkan radiopharmaceutical diagnostik yang baru dibangunkan, Gallium-68, yang digunakan untuk pengimejan maju melanoma metastatik. Satu radiopharmaceutical terapeutik, Lutetium-177, direka untuk rawatan kanser disasarkan, turut dibentangkan. Di samping itu, pegawai melancarkan sistem rawatan kesakitan tulang yang sepenuhnya automatik, menandakan langkah penting ke hadapan dalam penjagaan perubatan berasaskan nuklear.

Upacara ini juga menandakan pelancaran operasi rasmi Rangkaian Nuklear Kebangsaan Iran, sebuah platform strategik bertujuan untuk mengukuhkan infrastruktur penyelidikan, memudahkan kerjasama saintifik, dan meningkatkan penyelarasan antara pusat dan institusi penyelidikan nuklear di seluruh negara.

Pegawai menekankan bahawa pencapaian ini mencerminkan komitmen Iran terhadap aplikasi teknologi nuklear yang aman, terutamanya dalam bidang penjagaan kesihatan, inovasi saintifik, dan pembangunan negara.