Rundingan Persatuan Muslim Sejagat Amerika dengan Pihak Berkuasa Syria bagi Melaksanakan Projek Pemulihan Makam Saidatina Zainab (AS)

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ahli Lembaga Pengarah Persatuan Muslim Sejagat Amerika (UMAA) telah melangkah ke hadapan dengan melancarkan projek 'Ma Ra'aytu Illa Jamilan – Projek Pemulihan Makam Saidatina Zainab (AS)' (Nothing but Beauty – Sayyeda Zainab Revitalization Project). Langkah ini diambil bagi melindungi dan memuliakan makam suci Saidatina Zainab al-Kubra (AS), menggalakkan ziarah yang selamat, serta menyokong masyarakat setempat di sekitar kawasan suci ini.

Presiden Persatuan Muslim Sejagat Amerika (UMAA), Dr. Azmat Hussain, merujuk kepada kebimbangan yang semakin meningkat dalam kalangan penganut Syiah di seluruh dunia mengenai keadaan makam suci Saidatina Zainab al-Kubra (AS) di Syria. Beliau mengumumkan permulaan satu inisiatif antarabangsa bagi melindungi tempat suci ini dan memudahkan ziarah yang aman.

Dr. Azmat Hussain menegaskan bahawa kebimbangan ini timbul berikutan perkembangan serantau dan liputan meluas oleh media.

Beliau menyatakan bahawa pasukan kepimpinan UMAA telah menjalankan rundingan dengan pegawai semasa dan bekas Kementerian Luar Amerika Syarikat, serta pihak berkuasa kerajaan Syria di Damsyik sepanjang bulan-bulan kebelakangan ini. Beliau berkata: “Perbincangan ini dijalankan dengan tujuan untuk meneliti cara-cara menjamin keselamatan makam, ziarah yang selamat, serta perjalanan jemaah yang terjamin.”

Dr. Hussain juga menyebut tentang kapasiti sosial, ekonomi dan politik penganut Syiah di Barat, sambil menambah: “Keupayaan ini kini digunakan ke arah melindungi makam Saidatina Zainab (AS) dan menyokong masyarakat tempatan di sekitar makam mulia Sayyeda Zainab (AS) yang telah hidup bersebelahan dengan makam ini selama berabad-abad.”

Presiden Persatuan Muslim Sejagat Amerika turut melaporkan perkembangan positif dalam rundingan untuk menghantar kafilah jemaah pertama dalam beberapa bulan akan datang. Beliau menegaskan: “Kenangan dan warisan Saidatina Zainab (AS) adalah pendorong misi ini, dan kami menjemput semua orang yang beriman untuk menyertai kami dalam jalan ini dengan idea dan penglibatan mereka.”.