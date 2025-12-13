Keadaan media Amerika Syarikat telah menyaksikan satu transformasi yang jarang berlaku dalam tempoh 24 jam, di mana Tucker Carlson, seorang personaliti media kanan yang terkenal dan penyokong slogan "America First" (Amerika Dahulu), telah menjadi tumpuan pendapat umum Amerika dengan kritikan terbuka dan tidak biasa terhadap rejim Israel.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kepentingan pendirian ini digandakan kerana Carlson bukannya bercakap dari kem liberal, tetapi dari dalam gerakan konservatif yang dikenali sebagai "MAGA" (Make America Great Again). Gerakan ini selama bertahun-tahun merupakan salah satu sokongan utama untuk menyokong Israel tanpa syarat di Amerika. Kritikannya dinilai sebagai pukulan serius kepada perpaduan lobi Israel dalam kalangan Republikan.

Puncak perubahan pendirian ini ialah lawatan Carlso

n ke Doha, ibu negara Qatar. Beliau melawat hospital yang merawat kanak-kanak Palestin yang cedera dari Gaza. Beliau menyiarkan gambar kanak-kanak yang ramai kehilangan anggota badan, keluarga dan rumah mereka, menyatakan Qatar bersedia menerima lebih ramai pesakit tetapi rejim Israel menghalang pemindahan wanita dan kanak-kanak.

Carlson menekankan bahawa pembunuhan kanak-kanak dan orang awam di Gaza bukanlah "kesilapan atau kemalangan", tetapi hasil tindakan sedar rejim Israel. Beliau menegaskan Israel bukan sekadar bukan sekutu sebenar Amerika, tetapi menjadikan Washington rakan dalam jenayahnya dan menjejaskan kredibiliti global Amerika.

Dalam tindakan kontroversi, Carlson menjadi hos kepada Francesca Albanese, Pelapor Khas PBB mengenai Hak Asasi Manusia di Palestin – seorang tokoh yang sebelum ini dituduh antisemitik oleh kerajaan AS. Albanese dalam wawancara itu membincangkan peranan Israel dalam pengintipan digital, penggunaan kecerdasan buatan untuk pembunuhan berfokus di Gaza, dan melakukan jenayah perang yang terancang.

Pendirian ini telah mendapat reaksi keras dari kalangan Israel, termasuk daripada Senator AS Ted Cruz, yang menuduh Carlson antisemitik. Walau bagaimanapun, pemerhati percaya apa yang menjadikan kenyataan Carlson berbahaya ialah penekanannya terhadap percanggahan antara slogan "Amerika Dahulu" dan apa yang dipanggilnya "Israel Dahulu". Carlson menegaskan ahli politik AS seperti Ted Cruz, di bawah pengaruh lobi Israel (seperti AIPAC), mengutamakan kepentingan Israel berbanding Amerika – satu perpecahan yang menurut penganalisis, telah mengejutkan konsensus lama AS mengenai sokongan tanpa soal kepada rejim Israel.

Latar Belakang dan Konteks Tambahan

Peristiwa ini berlaku dalam konteks perpecahan yang semakin mendalam dalam Parti Republikan AS mengenai Israel. Carlson telah lama mengkritik sokongan tanpa kritikal AS terhadap Israel dan menyerang pemimpin evangelis Kristian yang menyokong dasar Israel. Pada bulan Oktober 2025, dia telah menimbulkan kontroversi dengan mengadakan wawancara yang mesra bersama Nick Fuentes, seorang aktivis kanan jauh yang dikenali dengan pandangan antisemitik dan putih supremasi, yang menyebabkan perbalahan dalam kalangan konservatif.

Sokongan daripada Presiden Donald Trump kepada Carlson dalam isu ini juga menonjolkan perpecahan tersebut. Trump mempertahankan hak Carlson untuk menemubual sesiapa sahaja, walaupun beliau tidak mengkritik secara langsung Fuentes.