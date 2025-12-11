Ancaman Terbuka Trump Terhadap Presiden Colombia

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat, meningkatkan ancamannya terhadap Colombia pada hari Rabu dan mengisytiharkan bahawa Gustavo Petro, Presiden Colombia, mungkin menjadi sasaran seterusnya kempen serantau Rumah Putih menentang pengedaran dadah.

Trump pada mulanya berkata: "Saya tidak banyak memikirkan tentang Petro," tetapi nada ucapannya dengan pantas berubah menjadi ancaman terbuka terhadap pemimpin Colombia itu. Beliau menambah: "Colombia menghasilkan banyak dadah. Jadi dia perlu berkelakuan bijak, jika tidak, dia akan menjadi orang seterusnya. Tidak lama lagi dia akan menjadi orang seterusnya. Saya harap dia mendengar, kerana dia akan menjadi orang seterusnya."

Kenyataan ini menunjukkan peningkatan ketara dalam pendirian Trump terhadap Presiden Colombia. Beliau dalam satu temubual dengan portal "Politico" pada awal minggu ini telah menyebut bahawa operasi ketenteraan Amerika untuk menangani pengedaran dadah – yang setakat ini memberi tumpuan kepada Venezuela – mungkin diperluaskan ke Mexico dan Colombia juga.

Trump dari bulan September (Shahrivar 1404) sehingga kini telah mengawasi satu siri serangan terhadap bot yang disyaki mengedar dadah di Laut Caribbean dan Lautan Pasifik, serta telah mengerahkan pasukan tentera yang besar berhampiran pantai Venezuela untuk mengenakan tekanan ke atas presiden negara itu dan memaksanya meninggalkan kuasa.

Ketegangan antara Trump dan Petro meningkat pada musim luruh; ketika Washington melancarkan kempen yang luas menentang pengedaran dadah di rantau ini. Kerajaan Trump pada bulan September (Shahrivar 1404) telah mengeluarkan Colombia daripada senarai rakan kongsi memerangi dadah, membatalkan visa Petro, mengurangkan bantuan kewangan kepada negara itu, dan pada bulan berikutnya menggelarnya sebagai "pengedar dadah haram".

Walaupun Trump jelas menunjukkan hasrat untuk melihat Petro meninggalkan kuasa, beliau mungkin mencapai matlamatnya tanpa melaksanakan ancamannya; kerana Presiden Colombia hanya mempunyai satu penggal presiden dan pilihan raya presiden negara itu dijadualkan pada bulan Mei