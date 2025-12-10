Naratif Profesor Universiti Minnesota mengenai 'Strategi Cetek Akal' Amerika terhadap Iran

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Tom Barak, Wakil Khas Amerika untuk Syria, dalam wawancara dengan majalah National, mengumumkan bahawa Washington telah dua kali cuba mengubah rejim Iran dalam tahun-tahun kebelakangan ini, tetapi tindakan ini tidak membawa hasil.

Beliau berkata dasar semasa Amerika tidak memfokuskan pada perubahan rejim, dan perbezaan pendapat harus ditangani melalui dialog serantau. Kenyataan ini dibuat ketika Trump sebelum ini mengesahkan peranannya dalam merancang serangan Israel terhadap Iran.

Surat Tidak Tertulis Washington: Tekanan Berterusan untuk Perubahan Rejim

William Beeman, penyelidik Amerika dan profesor di Universiti Minnesota, dalam wawancara dengan Agensi Berita ABNA, menekankan dalam penilaiannya bahawa dasar Washington secara praktikalnya tidak berubah.

Beliau berkata strategi tekanan ekonomi, sekatan, pengasingan dan penciptaan ketidakpuasan masyarakat dengan tujuan menggulingkan rejim, telah berterusan dari pemerintahan George Bush sehingga kini, dan masih disokong oleh golongan neokonservatif dan 'think tank' berpengaruh Amerika; walaupun strategi ini tidak pernah berjaya.

Trump dan 'Rundingan' yang Lebih Menyerupai Pemerasan

Beeman menyifatkan dakwaan Barak mengenai kesediaan Trump untuk berunding secara nyata dengan Iran sebagai taktik politik.

Menurutnya, Trump mempunyai pendekatan berdasarkan tekanan dan pemaksaan, serta meletakkan syarat-syarat seperti penghentian sepenuhnya aktiviti nuklear, pembubaran kemudahan, pembubaran Kor Pengawal Revolusi dan pemutusan sokongan kepada kumpulan-kumpulan perlawanan sebagai prasyarat untuk dialog; syarat-syarat yang tidak bermaksud rundingan dan secara langsung menuju ke arah perubahan rejim.

Kegagalan Berulang Amerika dalam Projek Perubahan Rejim

Profesor universiti ini, dengan merujuk kepada contoh-contoh seperti Iraq dan Afghanistan, berkata strategi "menyusahkan kehidupan rakyat untuk mendorong penggulingan rejim" tidak pernah berkesan.

Beliau menekankan bahawa walaupun tanpa pengumuman rasmi, keinginan untuk mengubah kerajaan Iran masih wujud di pelbagai peringkat politik Amerika, dan bahkan sebahagian rakyat Iran di luar negara menyokong Trump dengan harapan untuk mencapai matlamat yang sama.