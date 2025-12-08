Iran Umumkan Penemuan Baharu Dalam Kes Perisikan Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pihak berkuasa kehakiman Iran telah mengeluarkan maklumat baharu mengenai seorang perisik Israel yang ditahan di Karaj, mengesahkan penemuan peralatan perisikan dan pengawasan canggih di kediamannya.

Iran telah mengeluarkan butiran baharu dalam kes seorang perisik Israel yang perbicaranya telah dimulakan secara rasmi di Cawangan Kedua Mahkamah Revolusi Islam di Karaj. Menurut Hossein Fazeli Harikandi, Ketua Jabatan Kehakiman Wilayah Alborz, defendan merupakan warganegara dwi-kewarganegaraan Iran yang menetap di sebuah negara Eropah dan telah dikenal pasti dan ditahan oleh Pejabat Perisikan IRGC Alborz pada hari keempat perang 12 hari.

Fazeli Harikandi menyatakan bahawa bukti yang dikumpulkan dalam siasatan menunjukkan defendan telah mengadakan beberapa pertemuan dengan pegawai Mossad dan telah menerima latihan di beberapa negara Eropah dan juga di wilayah-wilayah pendudukan. Beliau menambah bahawa suspek memasuki Iran kira-kira sebulan sebelum bermulanya perang 12 hari melalui sebuah lapangan terbang antarabangsa untuk melaksanakan suatu misi.

Semasa penangkapan, dan kemudiannya semasa geledahan di vila tempat dia tinggal, pihak berkuasa dilaporkan menemui pelbagai peralatan perisikan dan pengumpulan maklumat canggih.

Pegawai kehakiman itu berkata kes tersebut sedang diusahakan di bawah tuduhan "kerjasama perisikan dan pengintipan untuk kepentingan rejim Zionis," selaras dengan Perkara 6 Undang-undang Iran mengenai Menangani Tindakan Permusuhan Rejim Zionis Terhadap Keamanan dan Keselamatan.

Pada 13 Jun, Israel melancarkan serangan agresif yang terang-terangan dan tanpa provokasi terhadap Iran ketika Washington dan Tehran sedang dalam proses perundingan nuklear. Serangan Israel itu mencetuskan perang 12 hari yang mengorbankan sekurang-kurangnya 1,064 orang di negara itu, termasuk komander tentera, saintis nuklear, dan orang awam biasa.

Amerika Syarikat juga memasuki perang dengan mengebom tiga tapak nuklear Iran, merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang antarabangsa.

Sebagai tindak balas, Angkatan Bersenjata Iran mensasarkan tapak-tapak strategik di seluruh wilayah pendudukan serta pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, pangkalan tentera Amerika terbesar di Asia Barat.

Pada 24 Jun, Iran, melalui operasi balasannya yang berjaya terhadap kedua-dua rejim Israel dan AS, berjaya menguatkuasakan penghentian kepada agresi tersebut.