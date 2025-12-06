Campur Tangan Sara Netanyahu dalam Perlantikan Ketua Mossad Timbulkan Kontroversi

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Akhbar "Maariv" melaporkan bahawa selepas pendedahan mengenai pertemuan lama "Roman Goffman" dengan "Sara Netanyahu", isteri Perdana Menteri rejim Zionis, sebelum perlantikannya sebagai Ketua Mossad, satu kontroversi politik dan keselamatan telah tercetus di dalam rejim tersebut.

Menurut laporan Maariv, pertemuan ini berlaku sebelum pengumuman rasmi Benjamin Netanyahu mengenai perlantikan Goffman sebagai Ketua Mossad, dan telah menimbulkan persoalan serius di dalam institusi keselamatan. Isu ini sekali lagi membuka semula fail lama mengenai campur tangan Sara Netanyahu dalam perlantikan pegawai keselamatan kanan.

Dalam bahagian lain, laporan itu merujuk kepada kisah "Yossi Cohen", bekas Ketua Mossad, yang menurut keterangan saksi pada tahun 2013, memberikan komitmen kesetiaan peribadi kepada Benjamin dan Sara Netanyahu untuk menjamin perlantikannya sebagai Ketua Majlis Keselamatan Negara. Selain itu, "Meir Dagan", bekas Ketua Mossad, menceritakan bahawa Sara Netanyahu tiba-tiba masuk ke dalam mesyuarat sulitnya dengan Perdana Menteri, dan Netanyahu memberitahunya: "Dia adalah rakan kongsi dalam segala-galanya."

Goffman adalah Ketua Mossad kedua yang dilantik dari luar badan organisasi itu, dan dijangka akan memegang jawatan secara rasmi pada Jun 2026. Walaupun gabungan pemerintah menyambut baik perlantikan ini, suasana di Mossad diiringi dengan kejutan dan persoalan serius.