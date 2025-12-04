Islamic Relief Hantar 12 Tan Bantuan Makanan Kecemasan kepada Mangsa Banjir Indonesia

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Islamic Relief mengumumkan ia telah menghantar 12 tan bekalan makanan kepada komuniti yang terjejas oleh banjir dan tanah runtuh yang dahsyat di pulau Sumatera, Indonesia. Wilayah itu mengalami kemusnahan meluas selepas beberapa hari hujan monsun yang lebat dan ribut tropika berturut-turut.

Hujan monsun lebat dan siklon tropika itu telah memusnahkan infrastruktur, menghanyutkan pekan, dan meragut lebih 700 nyawa. Sekurang-kurangnya 1.5 juta penduduk telah dipindahkan, dan dianggarkan 3.3 juta orang terjejas di seluruh pulau.

Ribut tropika itu, ditambah dengan skala kemusnahan yang besar, telah menyukarkan usaha pasukan penyelamat untuk sampai ke kawasan terpencil. Nanang Subana Dirja, Pengarah Negara Islamic Relief Indonesia, menggambarkan situasi itu sebagai "bencana," sambil menyatakan bahawa banyak rumah telah musnah, ratusan nyawa terkorban, dan yang lain masih hilang.

Laporan kemanusiaan menunjukkan bahawa pasar tempatan di Provinsi Aceh menghadapi kekurangan makanan yang akut, dengan harga meningkat sehingga tiga kali ganda. Keadaan ini telah meningkatkan risiko kerawanan makanan untuk banyak keluarga.

Bekerjasama dengan Tentera Laut Indonesia, Islamic Relief mengangkut 12 tan bantuan makanan kecemasan ke Aceh, membantu kira-kira 250 keluarga yang terjejas di Kota Lhokseumawe dan seluruh Aceh Utara. Pertubuhan itu berkata ia sedang memperluas operasi bantuannya, termasuk menyediakan tempat perlindungan sementara, kit kebersihan, dan bantuan tunai untuk isi rumah yang terdedah.